Truffa con tecnica phishing svuota il conto di migliaia di utenti

Ancora una truffa, ancora un messaggio, ancora un inganno. Purtroppo gli utenti stanno fronteggiando un nuova situazione pericolosa, fatta di un messaggio che sembra essere un invito di una donna ma che non lo è affatto. In basso c’è descritto il testo che sta girando e anche cosa non bisogna fare.

Truffa ai danni degli utenti: ecco il testo che sta girando in queste ore

“Ora ti distrarrò con l’intenzione di conoscerti oggi, mi chiamo Teagan, non sono limitato nelle mie azioni e fantasie.

Ho sempre voluto provare il grande amore. Unità e disciplina: questo è ciò di cui ho bisogno ora! Sono una stronza così che cerca il mio padrone.

Guardami, parlami ogni giorno, toccami bruscamente, fai quello che vuoi di me! Se sei sicuro di te e dei tuoi mezzi, allora tutto funzionerà sicuramente.

A mia volta, non resisterò affatto e farò tutto ciò che mi dirai. Stai cercando di giocare a questo gioco?

Continuiamo nel mio profilo Teagan-goldie-73, discutiamo le sfumature nella chat video e iniziamo il nostro gioco!

Con amore, Teagan“.

Ovviamente non c’è nulla a cui dar credito dietro ad un messaggio del genere, in quanto è una truffa bella e buona. Dopo aver perso tanti soldi dietro a svariate situazioni del genere, gli utenti sembrerebbero aver capito, ma qualcuno ancora no. Soprattutto coloro che non sono troppo esperti sul web ci sarebbero cascati miseramente, finendo per perderci dati e soldi.

Lo scopo infatti è quello di far cliccare le persone su un link o semplicemente di fargli contattare l’indirizzo e-mail indicato. Partirà da lì una sorta di form da compilare, il quale sembrerà utile per ricevere la donazione presunta, ma in realtà servirà solo a rubare i dati personali. Fate quindi molta attenzione e mettete in guardia anche le persone che conoscete, in modo da diffondere che soluzioni del genere non esistono.