Fire TV di Amazon copie 10 anni, è il più popolare al mondo

È arrivato il giorno del compleanno di uno dei dispositivi più acquistati in assoluto nel mondo della tecnologia. Il Fire TV, dispositivo fondamentale per portare anche sulle televisioni sprovviste di determinate soluzioni l’opportunità di godere di un mondo a parte. Amazon ha commercializzato in più versioni questo prodotto nel corso degli anni, partendo dal 2014 e introducendo l’intrattenimento del futuro.

L’obiettivo è stato fin da subito chiaro da parte dell’azienda: si intendeva modificare il modo che le persone avevano per scoprire e cercare ogni contenuto, rendendo proprio la ricerca molto semplice ed intuitiva. Da quel momento non si può dire altro: Fire TV è diventato una sorta di stile di vita per tutti gli amanti dello streaming e dell’esperienza su televisione.

Fire TV compie 10 anni: una vita fatta di successi e rivoluzione

Svariate versioni di Fire TV sono state prodotte, da quelle meno costose a quelle più costose, fino ad arrivare ad oggi dove si può integrare perfettamente tutto all’interno del dispositivo. Ci sono infatti i giochi, programmi in diretta, on demand, applicazioni di streaming e molto altro, soprattutto per la smart home.

Ad essere entusiasti sono anche gli utenti siccome in giro, già venduti in tutto il mondo, ci sono più di 250 milioni di dispositivi. Questi numeri sono utili per far capire quanto si sia esteso il fenomeno negli anni, fino a portare più di 100 miliardi di ore di utilizzo.

Tra i passi fondamentali c’è certamente l’anno dopo la nascita, il 2015, quando fu integrato l’assistente vocale Alexa. Nel 2016 è arrivato il telecomando vocale, mentre nel 2017 sono nate le prime TV con a bordo Fire TV integrata. Fino ad arrivare ai giorni attuali in cui questi prodotti rappresentano la normalità e l’eccellenza.

Nel 2023 è stato lanciato ufficialmente il dispositivo Fire TV Stick più innovativo di sempre, la Versione 4K Max di seconda generazione con Wi-Fi 6E.