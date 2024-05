Nell’attesa di ulteriori novità con iOS 18, emergono sempre più dettagli riguardo all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei futuri software di Apple. Recenti indiscrezioni rivelano che l’azienda di Cupertino non svilupperà una propria IA. In quanto sembra sia in trattative con OpenAI e Google per utilizzare le loro tecnologie. Secondo un rapporto di Mark Gurman, le discussioni con la società di Sam Altman, OpenAI, potrebbero non essere esclusive. Poiché “la grande mela” sta valutando anche l’integrazione di Gemini, l’AI sviluppata da Google, come opzione aggiuntiva o parallela.

Apple si affida all’IA di terze parti

La scelta di collaborare con i leader del settore dell’intelligenza generativa indica un chiaro intento da parte di Apple di puntare su soluzioni avanzate e consolidate per migliorare i propri prodotti. Attualmente è ancora difficile stabilire a che punto siano le negoziazioni. Ma il coinvolgimento di queste due potenze tecnologiche lascia presagire un futuro ricco di innovazioni per gli utenti di iOS. Fonti interne suggeriscono che non tutte le nuove funzionalità basate sull’IA saranno pronte per essere presentate alla prossima Worldwide Developers Conference (WWDC). Poiché alcune potrebbero necessitare di un ulteriore sviluppo prima del lancio ufficiale.

Nonostante le speculazioni sulla possibilità che Apple lanci un proprio chatbot, le voci più recenti suggeriscono che invece potrebbe concentrarsi su miglioramenti più pratici e concreti per la vita quotidiana degli utenti, piuttosto che su un singolo prodotto. In altre parole, l’azienda potrebbe optare per un’integrazione più diffusa e meno vistosa dell’IA. Migliorando vari aspetti della sua esperienza d’uso senza necessariamente introdurre una novità clamorosa.

Questo approccio sarebbe in linea con la filosofia di Apple. La quale tende a introdurre innovazioni in modo graduale e mirato. Puntando sulla qualità dell’esperienza piuttosto che su annunci accattivanti. Non ci resta altro che vedere come queste trattative si concluderanno e quali novità effettive verranno introdotte con iOS 18.