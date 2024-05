Apple ha fatto centro con il nuovo iPad Pro M4. Un dispositivo che sta registrando una domanda molto più elevata del previsto. Secondo un’indagine condotta da Omdia e riportata dal DigiTimes, le stime delle spedizioni dei pannelli OLED nel 2024 potrebbero superare di gran lunga le aspettative iniziali. La ricerca indica che il volume totale delle spedizioni potrebbe raggiungere i 12,1 milioni di unità. Con una maggioranza significativa, pari al 61,7%, costituita da pannelli OLED “ibridi” utilizzati nei nuovi iPadProM4. Questo dato si traduce in circa 8,12 milioni di unità. Confermando il successo del tablet di Cupertino.

iPad Pro M4: una richiesta oltre le aspettative

Una delle ragioni principali di questo sorprendente risultato potrebbe essere il prezzo iniziale di 922€. Esso infatti sembra aver attirato un vasto numero di consumatori. Diversi analisti del settore sono rimasti stupiti dalla decisione di Apple di mantenere il costo dei suoi modelli di punta più basso rispetto alle previsioni. Soprattutto quando si pensava a possibili aumenti fino al 50% rispetto ai modelli precedenti. Questo posizionamento aggressivo sul mercato potrebbe aver incentivato gli acquisti. Rendendo l’iPad ProM4 una scelta molto appetibile per un’ampia fascia di utenti.

Vi sono però alcune critiche rivolte a iPadOS. Il quale è stato accusato di essere uno dei motivi per cui le vendite di tablet non raggiungono i livelli attesi. Apple sembra fermamente convinta della sua strategia. L’azienda considera iPadOS e macOS come due sistemi operativi complementari, piuttosto che concorrenti. Dunque non intende unificarli in un unico sistema. Questa visione differenziata permette alla società di offrire dispositivi distinti per usi specifici. Mantenendo una chiara separazione tra i suoi tablet e i suoi computer. Una scelta strategica, nonostante le critiche, che pare non aver penalizzato la domanda per l’iPadProM4, che continua a crescere.

L’analisi di mercato suggerisce che Apple abbia saputo interpretare al meglio le esigenze dei consumatori. Tale successo potrebbe segnare un punto di svolta per l’azienda. Arrivando a consolidare ancora di più la sua posizione nel mercato dei tablet di fascia alta.