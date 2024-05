Il colosso di Redmond continua a espandere la sua intelligenza artificiale su diverse piattaforme. A tal proposito, Microsoft, di recente, ha rilasciato una nuova versione del suo Launcher per Android, già disponibile in forma Beta sul Play Store. Quest’ultima integrerà Copilot. Un assistente basato sull’intelligenza artificiale che sostituisce il precedente Bing Chat. La transizione da BingChat a Copilot non è una novità assoluta. Dato che la Gen AI era già stata introdotta l’estate scorsa. La nuova versione, però rappresenta un’evoluzione notevole, con miglioramenti nell’interfaccia e l’aggiunta di nuove funzionalità interessanti.

Copilot su Microsoft, altre novità in arrivo

Tra le innovazioni di questa versione Beta, identificata come v6.240402.2.1139391, spiccano strumenti avanzati come un planner per le vacanze. Ma anche un assistente per la cucina, uno per l’allenamento e una sezione dedicata alla gestione di note e appunti. Tali funzioni rendono il MicrosoftLauncher un vero e proprio assistente personale, capace aiutare l’utente in molte attività quotidiane e nell’organizzare al meglio le sue giornate.

Coloro che sono interessati a provare la nuova versione possono iscriversi al programma di test sul Play Store. Va però segnalato che l’intelligenza artificiale di Microsoft, almeno per il momento, pare non sia disponibile in Europa a causa di alcune restrizioni di carattere legale. Ad ogni modo, questo aggiornamento segna comunque un importante passo avanti verso vari punti di vista. In quanto offre ai suoi utilizzatori un’esperienza più completa e integrata, proprio grazie all’ausilio dell’IA. Non ci resta che vedere come questa mossa influirà sul futuro del Launcher. Ma soprattutto se l’azienda deciderà di investire ulteriormente nella suddetta piattaforma. Nonostante le recenti difficoltà con il Surface Duo.

Dunque, anche se il futuro del Launcher è ancora incerto, tutto ciò offre un assaggio di come l’intelligenza artificiale possa trasformare e migliorare radicalmente ogni cosa. A favore di una maggiore usabilità e comprensione generale.