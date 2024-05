Un nuovo prototipo di cinturino per AppleWatch, mai visto prima, di recente è stato svelato dal leaker Stella-Fudge. Suscitando grande interesse tra gli appassionati del marchio. Malgrado Apple offra una vasta tipologia di cinturini disponibili in molteplici colori, materiali e chiusure, quello mostrato da StellaFudge si distingue nettamente. Si tratta infatti di un prototipo che non ha mai raggiunto il mercato e il motivo di questa scelta resta ancora sconosciuto. Secondo la fonte, una delle possibili cause potrebbe risiedere nelle difficoltà della sua regolazione. Vanno poi aggiunti la complessità e i costi di produzione della fibbia in metallo, considerati superiori rispetto ai modelli attualmente in commercio.

Apple Watch, svelate le prime immagini

Le foto del prototipo mostrano un cinturino Sport in silicone rosso. Ma si vocifera che Apple abbia realizzato anche alcune varianti in bianco e altre versioni in pelle nei colori Saddle Brown, Red e Ultraviolet. Ad ogni modo, con l’introduzione degli ultimi modelli di AppleWatch Ultra 2 e Series 9, e del più recente iPhone, l’azienda di Cupertino ha abbandonato l’uso della pelle per i suoi accessori. Questo cambio di rotta evidenzia la costante evoluzione dei materiali e delle tecnologie utilizzate dal brand per i propri dispositivi.

Il cinturino prototipo è dotato di una fibbia e di un meccanismo di bloccaggio in metallo che avrebbe potuto garantire una maggiore resistenza alle aperture involontarie. La regolazione della misura del polso però, come già stato ribadito, sembra essere stata problematica. Pare infatti che ottenere la giusta dimensione di regolazione di un braccio sia una vera e propria lotta. Tali difficoltà potrebbero aver contribuito alla decisione di Apple di non commercializzare questo modello.

Per ora, gli utenti di AppleWatch dovranno continuare a utilizzare i cinturini standard in silicone. Al di là di tutto è chiaro che Apple continui a sperimentare nuove soluzioni, mantenendo sempre elevati gli standard di qualità e funzionalità che caratterizzano i suoi prodotti. Resta da vedere se in futuro verranno introdotti nuovi cinturini che possano rispondere alle esigenze di personalizzazione e comfort dei consumatori. Senza però incorrere nelle problematiche attualmente riscontrate.