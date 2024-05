Il tanto atteso Samsung Galaxy Watch 7 Ultra si prepara a fare il suo debutto durante l’evento SamsungUnpacked di luglio. A tal proposito sono già state rivelate le prime immagini da Smartprix. Queste mostrano un dispositivo che promette di ridefinire gli standard degli smartwatch. Il nuovo modello introduce infatti una serie di innovazioni e miglioramenti che lo distinguono nettamente dai suoi predecessori.

Una delle caratteristiche più evidenti è la cassa squadrata. Un netto distacco dal design rotondo dei modelli precedenti. Tale cambiamento estetico è accompagnato dall’aggiunta di un terzo pulsante fisico. Quest’ ultimo si prevede funzionerà in modo simile al tasto azione presente sull’Apple Watch Ultra. In più, i nuovi cinturini, che sfoggiano un design rinnovato, non saranno compatibili con quelli delle versioni precedenti. Segnalando un chiaro aggiornamento nella progettazione complessiva del dispositivo. La cassa del Galaxy Watch 7 Ultra misurerà 47 x 47,4 x 16,4 millimetri. Risultando così più grande rispetto a quella del GalaxyWatch 6 Classi. Il quale aveva dimensioni di 46,5 x 46,5 x 10,9 millimetri.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, principali caratteristiche tecniche e funzionali

Oltre all’aspetto estetico, il Samsung GalaxyWatch 7Ultra introduce importanti miglioramenti anche sotto il profilo tecnico. Il display da 1,5 pollici è simile a quello del GalaxyWatch6Classic. Esso sarà incorniciato da una cassa con angoli pronunciati. Conferendo al dispositivo un look più robusto e distintivo. Anche se i render non confermino l’uso di display microLED, il nuovo design suggerisce un’attenzione particolare all’ergonomia e alla funzionalità.

Un’importante novità riguarda anche la configurazione dei sensori. Ognuno di essi sarà isolato dagli altri e disposto in un array circolare sotto la cassa. Uno stile e una struttura che promette di migliorare la precisione delle misurazioni. Non sono previsti nuovi sensori biometrici. Ma il sensore per la misurazione della temperatura corporea sarà riposizionato per garantire letture più accurate. Questo spostamento rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Samsung nel perfezionare la tecnologia dei suoi dispositivi indossabili.

Insomma, il SamsungGalaxy Watch7 Ultra si preannuncia come un device all’avanguardia. Capace di combinare eleganza e funzionalità in un unico smartwatch. Con il suo carattere innovativo e le sue avanzate caratteristiche tecniche, è destinato a diventare un punto di riferimento nel mercato degli smartwatch. L’attesa per il suo lancio è palpabile e gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di poter mettere alla prova questo gioiello.