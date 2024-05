L’annuncio di GTA VI da parte di Rockstar Games lo scorso dicembre ha acceso l’entusiasmo di tutti i giocatori. Tuttavia, superata l’enfasi iniziale legata al primo trailer, gli utenti hanno iniziato a porsi alcune domande.

In particolare, una riguarda il futuro di GTA Online. Il mondo multiplayer sia un titolo standalone, slegato dalla storia di GTA V se non per alcuni riferimenti ai personaggi del gioco offline. Tuttavia, la mappa di gioco è basata su quella di Los Santos.

Ne consegue che il debutto del nuovo capitolo creato da Rockstar Games potrebbe portare al lancio di un ipotetico GTA Online 2. Come rivelato dal team di Gaming Bible, questa ipotesi sembra aver affascinato i giocatori che non vedono l’ora di mettere le mani su entrambi i titoli.

Ricominciare la propria carriera criminale di GTA Online 2 non spaventa gli utenti che vogliono vivere nuovamente la sfida

I thread su Reddit si stanno moltiplicando e, a giudicare dai commenti, sembrano contenti di poter vivere una nuova avventura online. L’utente CheesybisquitFTW ha affermato che non avrebbe problemi a iniziare nuovamente la propria avventura su GTA Online 2.

Infatti, l’utente continua affermando che i momenti più divertenti sul titolo multiplayer sono legati alle primissime fasi del gioco. L’approccio al titolo procede per gradi e prima di costruire il proprio impero del crimine c’è bisogno di iniziare con i lavori più semplici e facili prima di passare ai veri profitti.

Questo percorso di crescita del personaggio porta a sbloccare ricompense sempre più grandi e importanti, tanto che l’opinione di CheesybisquitFTW è condivisa da molti altri utenti. Molti giocatori sono ormai talmente avanti con la progressione del proprio personaggio da aver completato ogni missione e attività presente sul gioco.

Il lancio di GTA Online 2 permetterebbe di ricominciare da capo e rivivere l’esperienza appieno. Ricordiamo che, al momento, non ci sono informazioni ufficiali in merito alla componente multiplayer e quelle su GTA VI sono molto limitate.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.