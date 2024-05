iOS 18: l’Intelligenza Artificiale al centro delle nuove funzionalità

Da quanto riportato negli ultimi oggi, la versione del sistema operativo di casa Apple iOS 18 presenterà tantissime nuove opzioni che permetteranno di aumentare di molto il livello di personalizzazione dei dispositivi. A quanto pare, il centro di tutte queste nuove funzioni sarà una tecnologia che ora come ora incontriamo davvero ovunque, in ogni settore: l‘intelligenza artificiale. Ora questa sarà integrata in diverse opzioni che faciliteranno l’uso dello smartphone rendendolo ancora più intuitivo di quanto non sia.

Secondo quanto proviene dai rumor di Mark Gurman nella newsletter Power On, la Apple permetterà ai suoi utenti di usare l’IA per ampliare la propria produttività, così da completare i compiti giornalieri con maggiore efficienza. A quanto pare vedremo l’intelligenza artificiale anche nella app principali come le Foto, le Note ed anche nel browser Safari.

Le modifiche al sistema operativo iOS di Apple con la 18a versione

In Safari, l’IA migliorerà la ricerca web, offrendo risultati più precisi e veloci. L’app Foto di Apple, poi, beneficerà di un migliore ritocco fotografico, permettendo agli utenti di modificare le loro immagini con maggiore facilità. Note, invece, vedrà l’integrazione della trascrizione automatica dei memo vocali, semplificando la gestione delle note audio. L’intelligenza artificiale potrà anche suggerire direttamente le risposte nella mail e nei messaggi, così da non dover pensare troppo a cosa scrivere. Inoltre, iOS 18 avrà una funzione innovativa che creerà emoji automaticamente in base al contenuto dei messaggi.

Le interazioni con Siri saranno più naturali grazie a una versione avanzata e riprogettata dell’assistente vocale, ottimizzata anche per Apple Watch, rendendo le attività in movimento più pratiche. Siri offrirà riepiloghi intelligenti per le notifiche accumulate, migliorando la gestione delle comunicazioni e delle informazioni ricevute. Anche Spotlight avrà il tocco dell’intelligenza artificiale, fornendo risultati di ricerca più precisi e veloci. Apple ha inoltre previsto strumenti di sviluppo per XCode, potenziando le capacità dei programmatori di sfruttare l’IA nelle loro applicazioni.

Le funzionalità di intelligenza artificiale che richiederanno meno potenza di elaborazione gireranno in locale, mentre quelle più impegnative sfrutteranno il cloud di Apple, garantendo prestazioni ottimali senza compromettere l’efficienza dei dispositivi. Cosa vi aspettate voi da questo nuovo iOS 18? L’attesa per questo aggiornamento è alta, e le promesse di Apple sembrano puntare a rivoluzionare ulteriormente l’esperienza utente grazie a un’integrazione ancora più profonda dell’intelligenza artificiale nelle operazioni quotidiane.