Se ti sei mai chiesto se l’intelligenza artificiale sia in grado di riconoscere un semaforo in un’immagine, la risposta è sì, e lo fa con una precisione sorprendente. Oggi, l’IA è così potente che la maggior parte delle immagini CAPTCHA può essere facilmente risolta, mettendo in discussione l’efficacia di queste misure di sicurezza online.

I CAPTCHA e i reCAPTCHA

I CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) sono spesso immagini o testi distorti che gli utenti devono identificare per dimostrare di essere umani. Originariamente, i CAPTCHA basati su immagini, noti come reCAPTCHA, sono stati concepiti per aiutare a migliorare il riconoscimento del testo durante la digitalizzazione dei libri.

Inventati da Luis von Ahn, co-fondatore di Duolingo, i reCAPTCHA venivano utilizzati per mostrare agli utenti parole scansionate male, insegnando così alle IA a interpretarle correttamente.

Oggi, le IA non solo riescono a risolvere i CAPTCHA, ma lo fanno con un’accuratezza impressionante. Una ricerca del luglio 2023 ha rivelato che la maggior parte delle IA può superare le immagini CAPTCHA con un’accuratezza del 96%, mentre gli esseri umani raggiungono soltanto dal 50 all’86%. Inoltre, le IA possono simulare il comportamento umano per ingannare i sistemi anti-bot, imitando la nostra imprecisione o i movimenti del mouse durante il processo di selezione.

I sistemi reCAPTCHA attuali nascondono un sofisticato livello di sicurezza. Anche la semplice casella “I’m not a robot” è protetta da molteplici livelli di crittografia e raccoglie una vasta gamma di dati personali, tra cui fuso orario, indirizzo IP, dimensioni dello schermo, browser e plugin utilizzati, tasti premuti, clic del mouse e cronologia di navigazione.

Un sistema di sicurezza già obsoleto?

Ma quanto a lungo questi sistemi saranno in grado di resistere alle IA sempre più avanzate? Con il continuo progresso dell’intelligenza artificiale, è solo una questione di tempo prima che le IA riescano a superare anche le barriere di sicurezza più sofisticate. Mentre ci dirigiamo verso un futuro sempre più digitalizzato, la sfida per mantenere la sicurezza online diventa sempre più impegnativa.