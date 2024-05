Ogni mese, tutti i big del settore dello streaming aggiornano costantemente i propri cataloghi di contenuti multimediali. I titoli che vengono proposti comprendono spesso film e serie tv e le aziende stupiscono sempre gli utenti con tanti titoli interessanti. Giusto l’altro giorno vi abbiamo parlato dei titoli in arrivo sul catalogo di Netflix, ma ora è arrivato il momento di passare ad Amazon con la sua piattaforma Amazon Prime Video. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Amazon Prime Video, ecco le novità che arriveranno a giugno 2024

In questi ultimi giorni il colosso Amazon ha reso noti i nomi dei videogiochi che saranno disponibili all’attivazione a partire dal mese di giugno 2024. Come già accennato in apertura, anche questo mese sarà ricco di novità di rilievo, tra film e serie tv super. Tra le serie tv, torna ad esempio prisma con la sua seconda stagione. Vediamo comunque qui di seguito i nomi di tutti i titoli in arrivo.

Serie tv in arrivo su Amazon Prime Video a giugno 2024

• Prisma, seconda stagione- in arrivo a partire dal 6 giugno 2024

• The Boys, quarta stagione- primi tre episodi in arrivo a partire dal 13 giugno 2024

• My Lady Jane- nuova serie tv in arrivo a partire dal 27 giugno

• Naruto Shippuden, stagione otto e nove- a partire dal 1 giugno 2024

• Gotham, stagione 1-5- in arrivo a partire dal 1 giugno 2024

• Dragon Ball Z Stagione sette- a partire dal 9 giugno 2024

Film in arrivo su Amazon Prime Video a partire da giugno 2024

• Federer, gli ultimi 12 giorni- a partire dal 20 giugno

• Io sono: Celine Dion- a partire dal 25 giugno 2024

• Freelance- a partire dal 2 giugno 2024

• Maschile plurale- a partire dal 20 giugno 2024

• Caracas- a partire dal 17 giugno 2025

• Emma e il giaguaro nero- a partire dal 18 giugno 2024

• 50 km all’ora- a partire dal 25 giugno 2024

• Shrek 1, Shrek 2 e Shrek Terzo – a partire dal 1 giugno 2024

• 17 anni e come uscirne vivi- a partire dal 1 giugno 2024

• Dunkirk- a partire dal 1 giugno 2024

• Tenet- dal 1 giugno 2024

• Interstellar- dal 1 giugno 2024

• The prestige- dal 1 giugno 2024

• Inception- a partire dal 1 giugno 2024

• L’arte di vincere- a partire dall’11 giugno 2024

• Malcom X – a partire dal 15 giugno 2024