Gli utenti Iliad possono gioire per una nuova interessante aggiunta. Tutti coloro che preferiscono uno smartphone Android ora potranno finalmente acquistarli tramite l’operatore. Dopo quasi cinque anni in cui Iliad si è solo dedicata solo agli iPhone ora ha deciso di aprire le porte ai dispositivi Samsung Galaxy. È una notizia molto interessante. A tal proposito gli utenti potranno anche approfittare di ottimi finanziamenti offerti dall’operatore per acquistare un nuovo smartphone a rate e senza interessi.

Iliad apre le vendite ai dispositivi Android

Sul sito web ufficiale dell’operatore sarà possibile acquistare, oltre i dispositivi iPhone, anche otto modelli Samsung. Nel dettaglio si tratta dei Galaxy A15, A25, A35, A55, S23 FE, S24, S24+ ed infine l’S24 Ultra.

Anche i nuovi dispositivi disponibili sul sito Iliad possono essere acquistati con un finanziamento a tasso zero. Ovviamente se si è ottenuta prima l’approvazione della finanziaria. I clienti Iliad che decideranno di acquistare uno di questi smartphone entro l’11 giugno potranno accedere ad una promo a loro riservata. Quest’ultima permette di acquistare ad un prezzo inferiore anche i dispositivi con taglio di memoria massimo.

Nello specifico, aggiungendo al carrello il modello con la memoria più alta, come ad esempio il Galaxy S24 da 256GB, gli utenti potranno acquistarlo allo stesso costo della variante con taglio inferiore. In questo caso, il dispositivo Samsung da 256 GB sarà disponibile a 894 euro, come la variante da 128GB.

E non è tutto. Se si proseguirà con l’acquisto sul sito web di Iliad entro il 9 giugno, sono previsti anche degli omaggi extra davvero interessanti. Quest’ultimi variano a seconda del modello scelto. Con un Galaxy S24/24+/24 Ultra gli utenti otterranno un Watch6 Bluetooth 40mm. Acquistando un S23 SE, invece, si ottiene in omaggio un Buds 2 Pro. Con gli A35/A55 gli utenti potranno ottenere un Buds FE.

È importante ricordare che dopo ogni acquisto bisogna registrarsi su Samsung Members entro l’8 agosto 2024 per poter caricare la prova del proprio acquisto. Per ottenere maggiori dettagli a riguardo è necessario recarsi sul sito web ufficiale di Iliad.