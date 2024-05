I consumatori, specialmente coloro che effettuano acquisti online, devono sempre prestare la massima attenzione alle truffe che circolano sul web. Alcune di queste frodi sono facilmente identificabili, mentre altre possono ingannare anche gli utenti più esperti. Le conseguenze di queste truffe possono essere gravi, dal furto di denaro a quello di dati personali.

Recentemente, si è diffusa una nuova truffa che consiste in finte email che sembrano provenire da Shein, il famoso sito e-commerce di abbigliamento e accessori. Queste comunicazioni fraudolente propongono offerte imperdibili e misteriose, ma in realtà nascondono un obiettivo ben diverso.

Finte promozioni Shein: di cosa si tratta

I ricercatori di Harmony Email hanno scoperto questa nuova truffa, che ha già generato oltre 1000 email di phishing. Queste false comunicazioni imitano l’aspetto delle email ufficiali di Shein e sfruttano la popolarità dell’e-commerce, noto per i suoi prezzi estremamente convenienti, per attirare l’attenzione degli utenti.

Le email fraudolente riportano come oggetto “scatola misteriosa di Shein” e sembrano offrire omaggi vantaggiosi. Tuttavia, dietro questa facciata si celano hacker il cui scopo è rubare le informazioni personali degli utenti. Le email contengono un link che, se cliccato, indirizza l’utente a un finto sito di Shein dove viene richiesto di inserire i propri dati personali.

Oltre alla “scatola misteriosa”, i truffatori propongono spesso finti buoni dal valore di 200, 300 o 500 euro, sfruttando sempre il nome di Shein per ingannare i consumatori.

Come riconoscere le truffe online che sfruttano il nome di Shein

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, è fondamentale verificare la provenienza delle comunicazioni ricevute. Se le email non provengono da account o domini ufficiali di Shein, è consigliabile non cliccare sui link proposti.

È importante prestare attenzione ai segnali di phishing, come la richiesta di dati personali, ed evitare di effettuare pagamenti attraverso app esterne. Non bisogna mai condividere informazioni personali o finanziarie.

I concorsi, le offerte speciali, le promozioni e i coupon ufficiali di Shein vengono sempre comunicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda. I pagamenti avvengono esclusivamente in modo sicuro, utilizzando i metodi indicati da Shein stessa.