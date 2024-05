Tesla, arriva il colore Argento Lunare per Model S e Model X in italia

La grande crescita con cui il marchio Tesla si sta espandendo in Italia grazie alle vendite e sotto gli occhi di tutti. La grande rivoluzione dell’elettrico anche nel Bel Paese è ormai un chiaro segnale di futuro e proprio Tesla vuole continuare su questa lunghezza d’onda. Il famoso brand sta portando sempre più innovazioni, implementando i suoi veicoli con grandi novità e aggiornandoli anche con nuove motorizzazioni e batterie.

Oltre al piano delle prestazioni e prettamente tecnico, c’è però anche quello estetico e sotto questo punto di vista Tesla non si fa trovare impreparata. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale dell’azienda, è appena arrivato un nuovo colore in Italia per le Model S e Model X. È ufficiale il nuovo Argento Lunare, il quale porta una nuova sfaccettatura ai veicoli del brand.

Tesla lancia un nuovo colore per le sue Model S e Model X in Italia, ecco l’Argento Lunare

Se vi state chiedendo come sia il nuovo colore lanciato da Tesla con il nome di Argento Lunare, le immagini parlano molto chiaro. In realtà, dal primo impatto, sarebbe interessante vederlo da vicino per avere un feedback migliore, ma è chiaro come il colosso abbia inteso la tonalità.

L’Argento Lunare appena lanciato per Model S e Model X è stato generato nella maniera più pulita possibile, portando un effetto metallico molto pronunciato e una sottile sfumatura blu. Sono stati utilizzati dei nuovi pigmenti di vernice che hanno permesso a Tesla di ottenere così un effetto dinamico unico nel suo genere. Questo nuovo colore riesce ad accentuare così le forme sia della Model S che della Model X, indipendentemente da quale sia l’angolatura da cui le si guarda.

I riflessi sono dunque più chiari e luminosi e le ombre più scure e profonde. Le ordinazioni possono essere già inoltrate con le prime consegne che inizieranno nel terzo trimestre dell’anno.