Google Introduce tre nuove funzionalità per “Cerchia e Cerca”

Google sta per introdurre tre nuove funzionalità per "Cerchia e Cerca", disponibili sui Galaxy S24.

Dall’inizio del 2024, con il debutto sui Galaxy S24, la funzione “Cerchia e Cerca” di Google ha impressionato molti per le sue capacità innovative di rivoluzionare la ricerca online. Di recente, grazie all’analisi condotta da Android Authority in collaborazione con il noto leaker AssembleDebug, sono emerse interessanti anticipazioni. In particolare si parla di tre nuove funzionalità che potrebbero essere introdotte a breve sulla piattaforma. Anche se, per il momento, si tratta ancora di speculazioni, le probabilità che queste novità arrivino presto in una fase di beta testing sono elevate.

Nuove opzioni Google, uno sguardo più approfondito

Una delle principali innovazioni riguarda la possibilità di salvare le parti selezionate dello schermo direttamente sul cloud. Questa funzione permetterebbe agli utenti di recuperare facilmente le ricerche visuali, basate su immagini o frammenti di esse, in un secondo momento. Tale miglioramento rappresenterebbe un notevole passo avanti in termini di praticità e gestione delle informazioni visive. Consentendo una maggiore flessibilità nell’accesso e nell’organizzazione dei contenuti ricercati.

Un’altra interessante aggiunta è il comando “Ascolta”. Ispirato alla tecnologia già presente in Google Lens. Questo strumento consentirebbe all’assistente virtuale di leggere ad alta voce il testo evidenziato. Si tratta di una funzione che risulta essere particolarmente utile in termini di accessibilità. In quanto offre un supporto molto importante a persone con disabilità visiva. Oppure a chiunque preferisca l’ascolto alla lettura.

Infine, il comando “Seleziona Tutto” rappresenta un’altra importante aggiunta. Quest’ultima consente invece di evidenziare automaticamente tutto il testo presente nel campo visivo della fotocamera o in un’immagine precedentemente selezionata. Semplificando, in questo modo, tutte le operazioni di copia e incolla. Rendendo più agevole la gestione dei contenuti testuali.

Tutto ciò non fa altro che dimostrare l’impegno di Google nel migliorare continuamente le proprie tecnologie di ricerca. Puntando su innovazioni che semplificano e potenziano l’esperienza utente. Anche se ci resta ancora da vedere quando e come queste novità verranno ufficialmente implementate, le aspettative sono alte.