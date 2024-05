Difficile da credere ma ieri, 28 maggio, era il nono anniversario di Google Foto. Il servizio, nato nel 2015, è cambiato molto nel corso degli anni. Adesso è uno dei prodotti più amati dall’azienda. Dal debutto delle funzionalità di machine learning ai vantaggi esclusivi per i Google Pixel, rivediamo alcuni degli aspetti chiave che hanno reso quest’app quello che è oggi.

Un tuffo nel passato con Google Foto

Inizialmente c’era un po’ di confusione su questo prodotto. Quasi nessuna delle caratteristiche integrate era nuova. Questo perché Google+, il social network che ha avuto vita breve, aveva già integrato l’archiviazione nel cloud per le foto. La realtà è che Google Foto non è nato tecnicamente nel 2015, ha solo cambiato nome per distinguersi da Google+. Al momento del lancio c’erano due opzioni per caricare i contenuti nello spazio di archiviazione: con risoluzione originale o compressa per risparmiare spazio.

L’arrivo dei Pixel

Un anno e mezzo dopo è nato Google Pixel. I Pixel si sono concentrati sulle loro fotocamere fin dall’inizio. Per farlo, hanno ottenuto un vantaggio speciale per Google Foto: backup illimitato per foto in qualità originale che non contava ai fini dello spazio di archiviazione. Pixel 2 e Pixel 3 hanno ottenuto una versione più limitata, scaduta dopo alcuni anni, ma Pixel e Pixel XL dispongono ancora di questo vantaggio.

I Pixel servivano anche come anteprima delle funzionalità che Google Foto avrebbe successivamente offerto a tutti. La gomma magica, ad esempio, era una delle funzionalità più straordinarie di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. In seguito è arrivata su Google Foto con Google One, indipendentemente dal modello.

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico

Google Foto ha utilizzato l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale per molto tempo prima che diventassero una tendenza. Nel 2017, ha acquisito la capacità di riconoscere i volti all’interno delle foto e nominarli in base ai contatti in rubrica. Oltre ad altri metodi di ricerca avanzati. La ricerca facilitata e la categorizzazione delle foto sono probabilmente ciò che spinge la maggior parte delle persone a utilizzare il servizio.

Il prodotto Google che non morirà?

Google ha la reputazione di porre fine alla vita dei suoi prodotti. Ne sanno qualcosa gli utenti di Google+ o Inbox. Alcuni prodotti sono ovviamente immuni. È improbabile che servizi come Ricerca, Gmail e YouTube scompaiano per ora. Sebbene Foto sia nato dall’ormai scomparso Google+, è impensabile pensare a Foto che scompare come altri prodotti e servizi dell’azienda. Soprattutto se pensiamo che è diventata l’ennesima strada percorsa dall’azienda per implementare l’IA Gemini.