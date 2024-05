Google, il colosso tecnologico noto per le sue costanti innovazioni, ha svelato al mondo Gemini. La sua ultima creazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Dopo un periodo di test iniziale avviato lo scorso marzo, Gemini ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale all’interno dell’applicazione GoogleMessaggi. Questo nuovo chatbot promette di rivoluzionare l’esperienza di messaggistica. Introducendo nuove funzionalità che consentono agli utenti di creare, pianificare e gestire conversazioni in modo più intuitivo e coinvolgente. Al momento pare sia disponibile solo per gli utenti degli Stati Uniti. Però sono stati già anticipati piani ambiziosi per una futura espansione globale.

Cosa comporterà l’introduzione di Gemini?

Gemini si presenta come un assistente virtuale integrato nell’interfaccia di Google Messaggi. Esso è stato progettato per semplificare e arricchire le conversazioni quotidiane delle persone. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e user-friendly, il chatbot offre un vasto numero di funzionalità. Tra cui la composizione assistita di messaggi, la generazione di idee e la pianificazione di eventi. Utilizzando i servizi di comunicazione avanzati (RCS), in più, garantisce interazioni dinamiche e coinvolgenti. Consentendo agli utenti di esprimersi attraverso emoji e contenuti multimediali. Va sottolineato però che le conversazioni che avvengono utilizzando il servizio di Ai non sono crittografate end-to-end. Ciò solleva così alcune preoccupazioni in materia di privacy. Al momento, le interazioni con Gemini sono limitate all’applicazione per dispositivi Android, con nessun supporto per le piattaforme web o Wear OS.

Oltre alla sua integrazione con GoogleMessaggi, il gigante delle ricerche ha annunciato piani ambiziosi per estendere la portata del suo assistente virtuale anche al suo servizio di posta elettronica. Attraverso un’analisi attenta del codice sorgente APK, è emerso che Google sta lavorando attivamente per integrare la sua IA nell’interfaccia di Gmail. Aprendo così la strada a una nuova era di assistenza email basata sull’intelligenza artificiale. Con funzionalità come la sintesi delli messaggi in arrivo, la stesura di risposte e la guida nella navigazione della piattaforma, Gemini promette di semplificare l’esperienza email per milioni di persone in tutto il mondo. Anche se i tempi specifici per il suo lancio rimangano ancora da definire. Si presume però che l’attesa potrebbe essere breve.