Fan di tutto il mondo sono in trepidazione dopo il rilascio del primo teaser della 4 stagione di The Witcher. La serieTV Netflix sta per tornare. Nel video diffuso dalla piattaforma viene mostrato Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. L’attore australiano è l’ultima aggiunta del cast, arrivato per sostituire Henry Cavill, nel ruolo del protagonista.

Nel teaser viene mostrato Hemsworth camminare in un ambiente misterioso ed oscuro. Le immagini hanno da subito attirato l’attenzione degli utenti e a sorpresa ha portato a molte reazioni positive. A prova di ciò, su Instagram sono stati raggiunti circa 100.000 “mi piace“.

Torna The Witcher su Netflix

Secondo quanto dichiarato da Variety, le ultime stagioni continueranno ad ispirarsi alle opere di Andrzej Sapkowski. In particolare, la trama si ispira a tre romanzi nello specifico. Si tratta di “Il battesimo del fuoco”, “La Torre dellaRondine” e “La Signora del Lago”. Nel cast, oltre a Liam Hemsworth, torneranno rinomati nomi, amati dal pubblico. Tra cui Anya Chalotra, Freya Allan. Cassie Clare e Mahesh Jadu.

In un post sul suo profilo Instagram, Hemsworth ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo. La sostituzione di Cavill ha generato molte discussioni tra i fan. Eppure, il teaser sembra aver placato gli animi, mostrando Hemsworth in una luce che promette di essere all’altezza del suo predecessore. Le aspettative sono alte e il pubblico è ansioso di vedere come il nuovo protagonista si adatterà al ruolo iconico di Geralt. Sarà interessante anche scoprire come evolverà la storia nei nuovi episodi in arrivo su Netflix.

L’attesa per la 4stagione di “The Witcher” continua a crescere, alimentata dal primo sguardo a Liam Hemsworth e dalla conferma che la serie rimarrà fedele al ricco materiale dei romanzi di Sapkowski. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da Netflix per scoprire quando sarà possibile immergerci nelle nuove avventure del Lupo Bianco.