Il celebre designer Ian Callum, noto per il suo ruolo come capo design di Jaguar, lancia sul mercato britannico la sua nuova creazione. Stiamo parlando della Callum Skye, ovvero una buggy elettrica sportiva che promette di ridefinire gli standard del settore. Disponibile con un prezzo di partenza di 80.000 sterline (circa 93.571 euro), il modello più sofisticato raggiunge i 110.000sterline (128.654€). L’ innovativa vettura si distingue per le sue dimensioni compatte ma offre comunque prestazioni elevate. Posizionandosi come un’alternativa di lusso nel mondo delle auto elettriche.

Il debutto ufficiale della Callum Skye avverrà al Concours on Savile Row di Londra, con i preordini che inizieranno dal 22 maggio. Saranno disponibili due varianti, una orientata all’offroad e l’altra più adatta alla guida su strada. Nonostante non siano stati divulgati i dettagli sul volume di produzione, le aspettative sono alte grazie ai due motori elettrici. Ma anche alla trazione integrale e a una distribuzione del peso ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti.

Buggy Skype, uno sguardo più dettagliato

La batteria da 42 kWh, anche se non particolarmente grande, garantisce un’autonomia di circa 274 km. In più può essere ricaricata completamente in soli 10 minuti. Con un peso di 1.150 kg e una lunghezza di 4,05 metri, la Buggy Skye presenta un telaio in acciaio e sospensioni indipendenti. Garantendo una guida agile e sicura.

Il design richiama le linee delle piccole auto sportive tradizionali, come la Smart Roadster-Coupé. Combinando elementi iconici con dettagli moderni, come i parafanghi sagomati e un’elevata altezza da terra. All’interno, la vettura presenta un cruscotto minimalista con una consolle centrale dotata di touch screen per il controllo delle diverse funzioni. Anche la seconda fila di sedili, seppur ridotta, è presente, rendendo la Skye versatile per diversi tipi di utilizzo.

Tale progetto segna l’inizio della carriera da indipendente di Ian Callum e rappresenta un esperimento per testare il mercato delle auto elettriche premium di piccole dimensioni. Anche se la diffusione delle auto elettriche in Italia è ancora limitata al 2,8%, contro una media europea del 12%, Callum punta a soddisfare una nicchia di mercato specifica con la sua nuova buggy elettrica. Le sfide non mancano, ma la CallumSkye potrebbe segnare una svolta importante nel settore delle automobili elettriche di lusso.