1Mobile, attivo sulla rete Vodafone, sta iniziando, da circa un anno, a distribuire le sue nuove EcoSIM. Si tratta di una scheda telefonica realizzata completamente in plastica riciclata. Inoltre, le dimensioni sono ridotte del 50% rispetto alle solite schede. Il nuovo formato è a basso impatto ecologico. La grafica della SIM sarà rinnovata.

1Mobile diffonde le sue nuove EcoSIM

Nello specifico, la parte frontale dell’EcoSIM dell’operatore presenta, oltre il nuovo logo e la grafica rinnovata, un codice QR. Una volta inquadrato quest’ultimo rimanda alla home page del sito ufficiale di 1Mobile.

Sulla parte posteriore, invece, oltre al seriale ICCID e ai codici PUK e PIN presenta anche l’attuale claim ovvero “Era scritto nel destino”. È importante sottolineare che, anche in questa variante ecosostenibile, la SIM di 1Mobile presenta il triplo formato pretagliato con schede Mini, Micro e Nano.

In Italia, oltre l’operatore virtuale, anche altri gestori come WindTre, TIM, PosteMobile, Very Mobile, Kena, Vodafone, Fastweb, CoopVoce, Iliad e Kena, stanno adottando soluzioni ecosostenibili prodotte con plastica riciclata e dalle dimensioni ridotte.

1Mobile, brand di Compagnia Italia Mobile, è guidata dall’Amministratore Delegato Antonio Cortina. È un operatore virtuale MVNO ESP che con l’aggregatore tecnico Effortel offre ai suoi utenti la possibilità di navigare con la rete 2G, 4G e 5G su rete Vodafone.

Nello specifico per la navigazione in 4G è disponibile una velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Ciò evidenzia un limite presente per la connessione di 1Mobile rispetto a quella offerta da Vodafone. Per le opzioni 5G, invece, è prevista una velocità massima stimata fino a 2 Gbps in download e fino 200 Mbps in upload. In questo caso non è presente alcun limite rispetto a quanto previsto con la rete di Vodafone. L’operatore offre valide alternative a tutti gli utenti che intendono accedere a promozioni vantaggiose a prezzi convenienti.