Peugeot 308: l'auto diventa telecomandabile a distanza

Tra tutte le trasformazioni e le società che stanno lavorando per implementare la tecnologia automobilistica, Peugeot si distingue per un’innovazione straordinaria. Questa potrebbe addirittura rivoluzionare il modo con cui guidiamo mettendo a disposizione un modo di “condurre” le vetture anche a distanza, come vere auto telecomandate.

Durante il salone Vivatech a Parigi, Elon Musk ha fatto la sua apparizione, anche se via web, per sottolineare quanto a suo parere le tecnologia avanzate siano indispensabili per la crescita di questo settore. Non è stata però la Tesla a cogliere l’attenzione, ma Stellantis con la Peugeot, grazie all’annuncio di una collaborazione con la società tedesca Vay, specializzata nella guida a distanza, per portare avanti questo progetto ambizioso e trasformarlo dai fatti alle parole.

Com’è stato sviluppato il progetto delle auto autonome Peugeot?

Le prime vetture coinvolte, a quanto pare, saranno le e-308, la auto elettriche di casa Peugeot. Esse saranno le primissime vetture destinate a essere convertite per la guida da remoto. Inizialmente il progetto era focalizzato sul settore B2B, lo scopo era di creare un sistema che consentisse ad ogni operatore di gestire la consegna delle auto dei propri clienti, così da ottimizzare i costi e ridurre i tempi.

Le potenzialità di questa tecnologia vanno ancora oltre il semplice B2B. Il progetto potrebbe presto estendersi anche al settore consumer unico. In questo modo si consentirebbe alle vetture telecomandate di raggiungere non solo autonomamente il cliente, ma anche di cercare parcheggio una volta arrivati a destinazione. Un servizio particolare e sicuramente apprezzato che promette di rendere la mobilità più comoda e ancora più efficiente che mai. Questa iniziativa portata avanti dalla Peugeot è uno step fondamentale per il reale raggiungimento della guida autonoma. Il fatto che sia comunque guidata da lontano è come se ne facesse un ponte tra questa tipologia e la completamente autonoma auspicata da Elon Musk con il suo progetto dei robotaxi Tesla. Il sogno di una guida senza sterzo si avvicina sempre di più alla realtà e progetti come questo dimostrano che il futuro è più vicino di quanto possiamo immaginare.