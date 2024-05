I prossimi Galaxy Buds 3 di Samsung sono pronti a fare un salto di qualità. Grazie a un significativo aggiornamento nel design e nelle funzionalità. Secondo quanto riportato da Chosun Media, fonte coreana ben informata, i nuovi auricolari wireless saranno caratterizzati da uno stile assolutamente inedito. Ciò offrirà un miglioramento estetico, ma sarà anche funzionale per ottimizzare le prestazioni audio.

Tale cambiamento , il primo dopo cinque anni dal lancio del modello originale, avrà un impatto concreto sulla qualità della cancellazione attiva del rumore e sull’isolamento acustico. La nuova forma, secondo le anticipazioni, permetterà di avvicinare maggiormente i microfoni alla bocca dell’utente. Migliorando così notevolmente la qualità delle chiamate. Questo aggiornamento mira a colmare il divario con i principali concorrenti sul mercato. Come gli AirPods di Apple, che attualmente vantano una superiore nitidezza nelle conversazioni telefoniche.

Galaxy Buds 3: tecnologia all’avanguardia e maggiore autonomia

Ma le novità non finiscono qui. Oltre al design, i Galaxy Buds 3 introdurranno una batteria di capacità superiore. Questo aumento di autonomia sarà possibile grazie alla nuova configurazione degli auricolari, che offrirà più spazio per una batteria più grande. Tale miglioramento sarà fondamentale per supportare le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Quest’ ultime promettono infatti di portare l’esperienza d’uso a un livello ancora più avanzato.

Le attuali versioni dei GalaxyBuds hanno già integrato alcune delle più recenti innovazioni AI di Samsung. Ma i GalaxyBuds3 sono destinati a superare questi traguardi con strumenti ancora più sofisticati. Anche se, i dettagli specifici su queste nuove funzioni non sono ancora stati rivelati. Gli attesi Buds3 e GalaxyBuds 3Pro saranno svelati nella seconda metà di quest’anno. Probabilmente con una presentazione al prossimo evento GalaxyUnpacked, previsto per il 10 luglio a Parigi. Questo sarà particolarmente ricco di novità, poiché oltre agli auricolari, Samsung presenterà anche i nuovi GalaxyFold6 e Flip6, l’innovativo GalaxyRing e la nuova serie GalaxyWatch 7.