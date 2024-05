NVIDIA ha sempre avuto una posizione di preminenza nel campo dell’intelligenza artificiale, ma questo non significa che si sia fermata a guardare. Al contrario, l’azienda continua a spingere i confini dell’innovazione. Con l’ultima release dei driver, denominata build R555, le prestazioni delle GPU GeForce RTX e degli RTXAI PC hanno visto un incremento significativo. Arrivando a triplicare la loro efficienza in ambito IA.

Questi miglioramenti sono il risultato di ottimizzazioni mirate per l’esecuzione locale di alcuni modelli di linguaggio generativo. In particolare, la build R555 migliora le capacità su piattaforme come ONNX Runtime, DirectML e WebNN su DirectML. Esse rendono l’uso di modelli di linguaggio come Llama e Mistral notevolmente più efficiente, supportando formati come Int4 e FP16. Tale crescita è particolarmente evidente nell’esecuzione locale di questi strumenti. Confermando l’impegno di NVIDIA nel fornire soluzioni hardware e software di alto livello.

NVIDIA: innovazione e continuità

L’impegno di NVIDIA nel settore dell’intelligenza artificiale non è certo una novità. Di recente, l’azienda ha lanciato i supercomputer CUDA-Q. Questi ultimi rappresentano un ulteriore passo avanti nelle capacità computazionali disponibili per le applicazioni AI. In più, la società ha anche introdotto “Chat WithRTX“. Un sistema che permette di eseguire chatbot personalizzati in locale, accelerati tramite l’hardware RTX. Questo strumento garantisce una flessibilità notevole, consentendo agli utenti di addestrare i propri assistenti virtuali con librerie personalizzate.

Ma le innovazioni di NVIDIA non si fermano qui. In ambito videoludico, l’azienda ha sviluppato tecnologie basate su machine learning come il DLSS (Deep Learning Super Sampling). Tutte volte a migliorare la qualità grafica e le prestazioni dei giochi. A queste si aggiungono il Frame Generation e il Ray Reconstruction, che continuano a ridefinire l’esperienza di gioco su PC. Questi strumenti migliorano l’estetica dei giochi, ma ottimizzano anche le risorse hardware, permettendo di ottenere il massimo dalle GPU RTX.

Tutte queste novità dimostrano dunque come NVIDIA non si limita a mantenere la sua posizione dominante. Ma continua a investire e a sviluppare nuove tecnologie che spingono sempre più in là i limiti delle prestazioni AI e delle capacità computazionali delle sue GPU. Ecco perché l’azienda riesce ancora a confermarsi come leader indiscusso nel campo dell’intelligenza artificiale e della grafica computazionale. Offrendo soluzioni avanzate sia per il settore professionale che per quello consumer.