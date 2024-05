Spendere così poco per l’acquisto di un tablet di ultima generazione non ce lo saremmo mai davvero aspettato, ma l’occasione che Amazon mette a disposizione del consumatore finale è talmente ghiotta da non poter essere minimamente trascurata.

Oggi è possibile pensare di acquistare un tablet, marchiato Wqplo, ad un prezzo estremamente conveniente, ed allo stesso tempo godere di discrete specifiche tecniche generali. Il pannello è da 10 pollici di diagonale, trattasi di un IPS LCD con risoluzione HD (1280 x 800 pixel), che viene supportato dalla presenza di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (che comunque risulta essere espandibile con microSD). Non manca anche un rapido accenno alla parte fotografica, con un sensore posteriore da 5 megapixel (corredato di flash led), a cui si aggiunge un sensore anteriore da 2 megapixel.

Tablet Android da 10 pollici: che prezzo Amazon

Un tablet Android ad un prezzo davvero ridicolo, è questo ciò che vi attende nel periodo corrente su Amazon, con la possibilità comunque di spendere anche soli 59,83 euro per l’acquisto, contro un prezzo mediano dello stesso prodotto di circa 129,99 euro. Lo potete trovare a questo link.

Il sistema operativo di base è Android 12, senza alcuna personalizzazione software e grafica, così da poter godere praticamente della più pura esperienza di Android stock. Il processore quad-core garantisce discrete prestazioni, mentre la connettività virtuale è rappresentata dalla presenza di WiFi 802.11 b/g/n e di bluetooth, anche se solamente monobanda. La presenza di un pannello IPS non vi deve assolutamente scoraggiare, in quanto comunque la sua qualità è di ottimo livello, anche superiore rispetto agli standard a cui siamo abituati nella stessa identica fascia di prezzo di appartenenza del dispositivo. Non sappiamo per quanto tempo la promozione sarà attiva, se interessati consigliamo di velocizzare la scelta.