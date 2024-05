È arrivata una notizia davvero interessante riguardo i nuovi Galaxy Z Fold 6 e ZFlip 6. Sembra che gli smartphone Samsung presenteranno solo processori Snapdragon 8 Gen3. A riportare la notizia è The Elec citando alcune fonti interne all’azienda sudcoreana. Secondo quanto riferito, la nuova generazione di pieghevoli Galaxy si affiderà al top di gamma di Qualcomm. Situazione analoga si era presentata con i precedenti Z Fold 5 e ZFlip 5, entrambi basati sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen2.

Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 avranno un solo processore

Dunque, i nuovi dispositivi scarteranno completamente Exynos. Secondo alcune voci dalla Corea la scelta di Samsung di affidarsi solo a Qualcomm potrebbe essere dovuta a motivi economici e non a questioni di efficienza e di prestazioni. Se l’azienda avesse deciso di realizzare lo stesso pieghevole con due processori diversi avrebbe dovuto affrontare ulteriori costi maggiorati. Colpiti dagli aumenti sarebbero stati i settori di sviluppo, produzione e supporto post-vendita. Quest’ultimi, infatti, risultano elevati già di per sé ed un aumento ulteriore avrebbe inciso negativamente sul prezzo finale dei nuovi Galaxy.

Cresce sempre di più l’attesa per vedere entrambi di dispositivi dal vivo. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 10 luglio, durante l’evento Unpacked. Nel frattempo, alcune immagini rilasciate riguardo un paio di custodie di protezione del Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, sembrano fornire alcune interessanti informazioni. Le immagini rilasciate, infatti, sembrano confermare quanto già supposto, ovvero che entrambi i nuovi modelli di Samsung resteranno per lo più fedeli alle linee dei dispositivi attualmente in vendita sul mercato.

Ovviamente ci saranno delle variazioni, ma a livello di forma sembra essere minime. Per quanto riguarda ulteriori dettagli, sappiamo che i nuovi Galaxy si differenzieranno dai precedenti per la piega del display che risulterà essere meno evidente. Inoltre, sembra che gli smartphone presenteranno anche un comparto fotografico leggermente rivisitato rispetto ai loro predecessori.