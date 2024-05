Recentemente DAZN ha aumentato il costo del proprio abbonamento Plus con pagamento annuale. Dopo tale intervento, l’azienda ha ora comunicato agli utenti dei piani Standard, Start o Plus, con scadenza il prossimo luglio (quindi tutti quelli sottoscritti a luglio 2023) l’adeguamento ai prezzi di listino. Suddetto intervento vale per gli abbonamenti annuali sia con pagamento in 12 rate che con quello in un’unica soluzione. L’adeguamento, dunque, porterà i prezzi a quelli che attualmente sono entrati in vigore.

Stesso discorso vale per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento annuale a DAZN (standard, Start o Plus), ad agosto 2023, che subiranno l’aumento a partire dal prossimo mese di agosto.

DAZN annuncia un adeguamento ai prezzi di listino

Seguendo gli aumenti proposti dalla piattaforma ad inizio anno, il piano Star passa da un costo annuale di 89,99 euro a 99euro. Quello Standard da 299 a 359euro. Mentre il piano Plus precedentemente disponibile al costo annuale di 449euro ora sarà accessibile con 539euro. Dal 15 maggio è aumentato anche di altri 60euro, arrivando dunque a 599euro.

L’aumento viene comunicato all’interno di una nota e viene giustificato per garantire una migliore funzionalità dei Servizi. I clienti coinvolti in suddette modifiche riceveranno una comunicazione personale tramite l’indirizzo email fornito durante l’iscrizione alla piattaforma. Nella comunicazione saranno presenti tutti i dettagli informativi.

Se non si è disposti ad accedere l’adeguamento, secondo quando espresso dalla normativa vigente e dalle Condizioni contrattuali di Utilizzo dei servizi di DAZN sarà possibile recedere il contratto. In questo caso, non saranno presenti penali o costi di disattivazione. Gli abbonati dovranno necessariamente comunicare in anticipo la decisione di abbandonare la piattaforma. Infatti, è importante ricordare che gli abbonamenti annuali si rinnovano automaticamente salvo disdetta comunicata prima della data di scadenza.

Nella comunicazione inviata da DAZN verranno indicate anche le date entro cui sarà possibile procedere con il recesso. Per procedere bisognerà effettuare il login alla pagina “Il mio Account” per poi cliccare sulla voce “Non voglio rinnovare”. Sarà possibile procedere anche chiedendo la cessazione dal servizio DAZN al Servizio Clienti Online o tramite PEC all’indirizzo dazncs@legalmail.it.