Samsung, i Galaxy Z Fold e Flip6 arriveranno solo con Snapdragon 8 Gen 3

Dopo aver visto le grandi novità implementate a bordo dei nuovi smartphone della gamma Galaxy S24, gli utenti aspettano i pieghevoli di Samsung. I prossimi telefoni delle linee Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip dovrebbero arrivare entro il mese di luglio, in prossimità del nuovo evento Unpacked.

Qualcuno dice che proprio il 10 luglio dovrebbe essere la data, ma al momento non ci sono conferme in merito. Nel frattempo però le indiscrezioni continuano a filtrare e sono state avanzate già tantissime ipotesi corredate da svariate prove trapelate sul web. Qualcuno sostiene che dovrebbe arrivare una nuova fotocamera a farsi spazio sul modello top di gamma, ovvero il Galaxy Z Fold. Altre persone invece sono pronte a giurare che il design sarà più sottile e con una batteria all’interno in grado di fornire più autonomia.

La notizia di oggi invece parla del cuore pulsante degli smartphone: Samsung avrebbe deciso di non usare il suo processore Exynos. L’azienda opterà con grande probabilità sia sul nuovo Galaxy Z Fold6 che sullo Z Flip6 per lo Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung pensa solo allo Snapdragon, niente Exynos sui pieghevoli di luglio

Arrivano dalla Corea dei voci che parlano della decisione da parte di Samsung: il colosso non userà i suoi Exynos per Z Fold6 e Z Flip6. A quanto pare infatti ci sarebbero motivi economici dietro questa scelta, siccome realizzare lo stesso smartphone con due processore diversi andrebbe a comportare un incremento notevole dei costi. Il tutto riguarderebbe sia lo sviluppo che produzione e supporto post-vendita.

Almeno per il momento dovrebbe essere questa la decisione, ma si tratta pur sempre di indiscrezioni e in quanto tali vanno prese con i piedi di piombo. L’attesa intanto entra sempre più nel vivo e il momento si avvicina, in quanto manca solo un mese e mezzo secondo le anticipazioni trapelate.