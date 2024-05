Sta per arrivare il prossimo evento Unpacked di Samsung, il secondo per il 2024. A tal proposito, l’attenzione di molti è sui nuovi dispositivi che verranno presentati in occasione di tale avvenimento. Secondo quanto emerso fino ad ora, quasi sicuramente l’evento si terrà a Parigi, il 10 luglio. Inoltre, è probabile che oltre i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, Samsung intenda presentare anche i nuovi dispositivi. Tra questi potrebbero esserci i nuovi smartwatch, il suo primo smart ring e finalmente la nuova gamma di auricolari wireless del marchio.

In arrivo i nuovi Galaxy Buds 3 di Samsung?

Il modello precedente è stato rilasciato nel 2021. Mentre la sua versione Pro nel 2022. Sono quindi passati già due anni dall’arrivo dell’ultima novità in questo settore. Riguardo i nuovi auricolari, sembra che Samsung stia lavorando su due specifici modelli. Si tratta dei Galaxy Buds 3 e dei Galaxy Buds 3 Pro.

La notizia è stata rivelata online dalla testata Tecnoblog. Secondo quanto riportato sembra che i nuovi dispositivi abbiano superato un traguardo davvero importante. Infatti, i Galaxy Buds 3 hanno di recente ottenuto la certificazione dall’autorità brasiliana Anatel. Dettaglio che conferma il loro lancio imminente nel Paese.

Queste, purtroppo sono le sole informazioni a disposizione. Considerando tale carenza di notizie, non è possibile stabilire se i Galaxy Buds 3 presenteranno dei miglioramenti rispetto ai loro predecessori. Negli scorsi mesi era stata ipotizzata la possibile introduzione di una funzione (“AI Live Translate Call”) in grado di tradurre in tempo reale le chiamate, sia che si tratti della propria voce che quella dell’interlocutore.

Inoltre, è ipotizzabile anche un cambio del design dei Galaxy Buds 3 che potrebbero essere anche più leggeri. Inoltre, gli auricolari di nuova generazione potrebbero presentare un aumento della batteria in funzione del consumo maggiore dovuto alle funzioni legate all’intelligenza artificiale. Per il momento però si tratta solo di supposizioni e non sono state rilasciate informazioni ufficiali da parte di Samsung. Per ottenere dettagli a riguardo bisognerà aspettare l’arrivo dell’evento Unpacked previsto per il 10 luglio, come anticipato.