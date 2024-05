Una delle componenti più importanti all’interno di un pc e senza alcun dubbio la sua memoria RAM, quest’ultima è indispensabile per l’esecuzione dei programmi ma anche del sistema operativo stesso dal momento che questi vengono salvati temporaneamente al suo interno durante la loro esecuzione, ne va di conseguenza che maggiore è il quantitativo di RAM presente in un sistema maggiore sarà il numero di programmi che quest’ultimo potrà eseguire contemporaneamente.

Di recente il mercato ha visto il morbido ma progressivo passaggio alle memorie RAM DDR5 come standard di partenza per le nuove configurazioni, ma nemmeno il tempo di arrivare che ovviamente già si parla della generazione successiva, dopo un discreto periodo di silenzio infatti stanno arrivando in rete le prime indiscrezioni su quelle che saranno le prestazioni dei moduli DDR6 che dovrebbero arrivare in due tranches distinte ma garantire comunque un aumento di velocità davvero impressionante.

Velocità al top

In particolare, secondo i dati condivisi dal tipster Darkmont e presumibilmente provenienti da JEDEC, le RAM LPPDR6 (Low Power DDR6) nella loro primissima versione potrebbero offrire una velocità che oscilla da 10.667 a 14.4 Gbps, con una banda tra i 28 e i 32 GB/s.

Mentre le memorie tradizionali DDR6, dovrebbero offrire in una prima fase velocità da 8.800 a 17.600 Gbps, ma questo dato potrebbe lievitare fino a 21 Gbps, un valore incredibile che di netto dovrebbe raddoppiare quanto visto con le memorie DDR5.

Ovviamente queste sono solo informazioni allo stato embrionale, non sappiamo ancora molti dettagli in merito alle nuove memorie ma dobbiamo considerare che c’è ancora molto tempo prima che queste ultime vengano rilasciate sul mercato dunque quello che potremmo vedere come prodotto finito potrebbe addirittura offrire caratteristiche superiori a quanto trapelato in questo momento in rete, di conseguenza non rimane che attendere un periodo di tempo che comunque sarà abbastanza lungo se consideriamo che solo ora le memorie DDR5 sono diventate tutti gli effetti un nuovo standard.