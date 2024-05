È in fase di test un nuovo design per YouTube per l’interfaccia della sua versione web. Secondo quanto emerso in rete sembra però che suddette novità non attirino i favori degli utenti. Circa un mese fa c’era stato un primo tentativo riguardo il nuovo layout che non si era rivelato essere un gran successo. Considerando suddetto scenario, Google ha deciso di accantonare il progetto per YouTube Web.

Ora, non si sa ancora bene per quale motivo, l’azienda di Mountain View ha deciso di ripescarlo e di riproporlo in un secondo tentativo. Al momento la funzione è riservata solo ad un numero ridotto di utenti, e le prime voci a riguardo sembrano confermare lo scontento dei fruitori.

La nuova interfaccia di YouTube Web è poco apprezzata?

Artem Russakovskii, sviluppatore e fondatore di APKMirror, ha immediatamente protestato in un post pubblicato sulla piattaforma X dichiarando tutto il suo malcontento. Come si legge la nuova UI viene considerata detestabile. Stesso discorso è stato portato avanti, anche se con toni più forti, da @chillidogexpert, lamentando le novità in arrivo con la community di X. Quest’ultimo, in particolare ha ricevuto una risposta da YouTube.

Nel commento l’azienda evidenzia che si parla di una funzione sperimentale/di test. È una pratica comune quella di testare nuove soluzioni per migliorare le proprie funzioni. Suddetta risposta, dunque, sembra evidenziare che non si tratti di una soluzione definitiva. Considerando i commenti quasi tutti negativi presenti su X, così come su Reddit, è ipotizzabile che non lo diventerà almeno per il momento.

Guardando al passato, il precedente tentativo è stato concluso pochi giorni dopo l’inizio dei test. Solo il tempo questa volta potrà dirci quali saranno le tempistiche per quest’ulteriore prova da parte di Google. D’altro canto, solo in questo modo sarà possibile sondare i pareri degli utenti di YouTube Web riguardo la nuova interfaccia.