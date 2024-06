Noi tutti conosciamo il videogioco Bloodborne, uno dei capolavori di Hidetaka Miyazaki che ha riferito che non sarebbe contrario ad un suo approdo nel mondo PC, il quale offrirebbe un ringiovanimento al titolo che uscì 9 anni fa su PS4 e sicuramente avrebbe bisogno e merita di una messa nuovo con tutte le tecnologie più moderne.

Le dichiarazioni di Miyazaki

Ecco quanto dichiarato dal presidente di FromSoftware:

“So per certo che questi ragazzi (riferendosi al producer Yasuhiro Kitao e all’interprete Bobby Simpson seduti accanto a lui durante l’intervista) vogliono una versione per PC. Se dicessi che la vorrei anche io, mi metterei nei guai come loro. Ma non è un qualcosa a cui mi opporrei – ha riferito Miyazaki – Ovviamente, come uno dei creatori di Bloodborne, la mia onesta e personale opinione è che mi piacerebbe se più giocatori avessero l’opportunità di goderselo. Specialmente quando parliamo di un gioco con anni sulle spalle, uno di quei titoli del passato che si perdono in quanto disponibili su hardware vecchi, penso che per qualsiasi gioco in condizioni simili sarebbe bello avere l’opportunità per più giocatori di poter fare quell’esperienza e rivivere questo reperto del passato. Quindi per quanto mi riguarda, non è sicuramente qualcosa a cui mi opporrei.”

Al momento però c’è un unico grande problema, la proprietaria dell’IP di Bloodborne non è FromSoftware bensì Sony, la quale potrebbe non voler cedere l’esclusività di un titolo tanto amato ma magari puntare ad un reboot al sapore di un remake per PS5, in ogni caso l’ultima parole è sempre dell’azienda giapponese.

Al momento Bloodborne è una delle produzioni più amate dell’azienda FromSoftware, uscito ben 9 anni ancora oggi tiene botta e meriterebbe senza alcun dubbio una riedizione, ciò non toglie che per un approdo su PC servirà attendere e sperare che il crescente interesse di Miyazaki per il mondo PC possa smuovere qualcosa.