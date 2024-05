TIM apre al ritorno dei vecchi clienti: ecco 3 offerte fino a 300 GB

In casa TIM è tempo di recuperare utenti ed ecco che parte la campagna promozionale prima dell’estate. Tornano a far paura alla concorrenza tre offerte molto famose strapiene di contenuti, ovvero le Power.

Chi prima le aveva già sottoscritte, di sicuro ne conosce il valore, anche se coloro che le sottoscrivono adesso possono approfittarne a prezzi più bassi. Il vero vantaggio però sta nel poter beneficiare addirittura di uno sconto ulteriore per il primo mese, soluzione che TIM non ha mai offerto prima d’ora.

Tutto ciò sta avvenendo semplicemente perché il gestore deve adeguarsi alle politiche utilizzate dai gestori virtuali. Proprio questi infatti si sono resi protagonisti di più campagne promozionali che hanno portato via a TIM un gran numero di utenti. Adesso l’obiettivo del gestore colorato di rosso è quello di riprendersi quanto perso e vuole farlo in grande stile con le sue tre Power.

TIM: tornano le Power, eccole qui

Ogni periodo è buono per cambiare gestore visti i tempi che corrono, molto più affini alle esigenze degli utenti. Prima era complicato cambiare il proprio provider di fiducia, sia per i tempi tecnici che occorrevano, sia perché trovare un’offerta vantaggiosa che potesse portare ad un cambiamento simile era davvero difficile. Oggi addirittura rientrare in TIM, riconosciuto come uno dei gestori più costosi in assoluto, è diventato semplice.

L’azienda anglosassone mette a disposizione continuamente delle nuove campagne promozionali che vertono su tanti contenuti. Tra questi di sicuro ci sono anche quelli legati alla rete Internet, come nel caso delle tre offerte Power.

Tutte e tre le soluzioni permettono di avere mensilmente minuti senza limiti e 200 messaggi verso tutti. La prima, quella che costa 9,99 € al mese, garantisce 300 giga in 5G. Le altre due rispettivamente da 6,99 € al mese e da 7,99 € al mese, offrono 150 e 200 giga in 4G. Solo per il primo mese potranno essere utilizzate gratis.