CoopVoce, torna la EVO 200 e costa solo 7,90 euro al mese

Era prevedibile che improvvisamente sarebbero arrivate nuove offerte interessanti nel mondo della telefonia mobile, soprattutto dai gestori virtuali. Tra le aziende più in voga del momento c’è sicuramente il nome di CoopVoce, provider che è riuscito in poco tempo a mettere tutti in riga con le sue soluzioni. Direttamente sul sito ufficiale è sempre possibile scegliere tra una vasta gamma di opportunità, con offerte diverse per ogni esigenza.

Una delle offerte già disponibili fino a pochi giorni fa ha cambiato prezzo ed è molto più vantaggiosa ora: stiamo parlando della EVO 200. Al suo interno gli utenti troveranno il meglio, sia tenendo conto dei contenuti che dei servizi in esclusiva. In questo momento però il vero vantaggio che offre CoopVoce è quello di poterla pagare meno del solito. C’è infatti uno sconto ulteriore che porta questa offerta a diventare quella primaria sul sito.

CoopVoce, la EVO 200 torna a brillare con un prezzo più basso: ecco i dettagli

Diversamente da quanto visto fino a qualche giorno fa, il prezzo della famosissima EVO 200 di CoopVoce è cambiato. Coloro che già prima l’avevano vista a 9,90 € al mese, oggi possono beneficiare di uno sconto ulteriore che la porta a costare mensilmente 7,90 €. In questo caso quindi siamo di fronte ad una proposta senza eguali che va presa al volo siccome è soggetta a scadenza.

La promozione mobile infatti andrà avanti ancora per 25 giorni sul sito ufficiale di CoopVoce. Al suo interno gli utenti possono trovare quello che occorre, tra minuti illimitati e 1000 SMS ma soprattutto con 200 giga in 4G per Internet. Il prezzo resta lo stesso per sempre una volta sottoscritta, per cui il consiglio è quello di approfittarne.

C’è anche un altro regalo da parte di CoopVoce: tutti coloro che sottoscrivono la EVO 200 entro il 19 giugno, hanno diritto al primo mese gratis e al costo di attivazione annullato. In poche parole, i primi 30 giorni costeranno 0 €, così come l’attivazione.