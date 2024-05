Starlink di SpaceX è arrivata ad un nuovo sviluppo davvero interessante. Dopo il rinforzo del numero dei propri satelliti in orbita (ora all’incirca 6.000) l’azienda ha iniziato a lavorare al miglioramento del servizio.

Il progetto ha avuti inizio quest’anno con la dislocazione dei primi satelliti di ultima generazione. Si tratta di quelli dotati della tecnologia “direct–to–cell”. Il sistema usa una combinazione di satelliti e torri cellulari terrestri per offrire connettività agli smartphone. In questo modo è possibile bypassare completamente la necessità di basarsi su router e parabola.

Starlink lavora ad una nuova connessione

A partire da gennaio sono stati compiuti passi avanti importanti. A tal proposito, Starlink ha condiviso una demo per dimostrare la funzionalità del servizio. Nelle immagini condivise da SpaceX viene effettuata una videochiamata tramite X per poter dimostrare la funzionalità del satellite Direct To Cell.

Al momento la copertura cellulare satellitare inizierà entro la fine del 2024. Si partirà con il solo carrier statunitense T–Mobile. Successivamente SpaceX intende ampliare ulteriormente il servizio rinnovando i satelliti Starlink modificati. E non è tutto. Infatti, sono in corso diverse trattative con altri operatori per poter diffondere il servizio anche in altri paesi.

Alcuni dettagli congiunti, come le migliorie appena apportate, insieme all’abbattimento di alcuni costi, hanno portato Starlink alla redditività, ovvero l’azienda sta registrando dei profitti.

Nonostante i traguardi raggiunti e nonostante l’azienda abbia dimostrato di funzionare al punto da essere sempre più utilizzata, ci sono comunque diverse problematiche. Ad esempio, una recente tempesta solare, che ha causato aurore boreali nei cieli settentrionali, ha messo in difficoltà i satelliti Starlink. La prova di ciò è arrivata dagli stessi utenti che hanno dichiarato online di aver subito connessioni internet instabili ed un servizio danneggiato. È importante sottolineare che in tempi relativamente brevi il sistema è tornato a funzionare normalmente. Questo prova l’impegno dell’azienda di intervenire per offrire sempre un servizio funzionante.