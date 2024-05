Se sei uno di quelli che preferisce viaggiare con un’auto elettrica, probabilmente ti sarai già abituato a fare le tue scelte di alloggio anche in base alla disponibilità di punti di ricarica. E ora, Airbnb ha deciso di entrare in gioco, facendo squadra con ChargePoint.

La partnership tra Airbnb e ChargePoint

Questa nuova partnership appena stretta negli Stati Uniti è una mossa intelligente. Consentirà agli host di Airbnb di offrire ai loro ospiti la possibilità di installare nuove stazioni di ricarica a prezzi scontati. Secondo quanto dichiarato da Airbnb, le ricerche di alloggi con punti di ricarica sono aumentate dell’80% dal 2022 al 2023. Quindi, questa collaborazione non solo renderà felici gli ospiti, sempre più interessati alla mobilità elettrica, ma offrirà anche agli host un modo per differenziarsi e attirare più clienti.

In pratica, grazie a ChargePoint, gli host potranno acquistare le stazioni di ricarica con sconti fino al 36%, partendo da 399 dollari con un costo aggiuntivo di 100 dollari per l’installazione. E non è tutto: Airbnb offrirà anche un aiuto extra di 200 dollari ai primi 1.000 host che ne fanno richiesta. Secondo i dati di Airbnb, le proprietà con punti di ricarica attirano ospiti che soggiornano per periodi più lunghi e generano introiti più elevati rispetto alle proprietà senza questa opzione. In particolare, la richiesta di alloggi con ricarica per veicoli elettrici è in aumento in stati come California, Florida, Texas, Arizona, Washington e North Carolina.

La crescita dell’elettrico negli Stati Uniti

Ma forse non sorprende tanto scoprire che negli Stati Uniti il settore elettrico sta crescendo a ritmi impressionanti. Qui, anno dopo anno, registra un aumento del 60%. Una tendenza che si contrappone alla situazione in Europa e soprattutto in Italia, dove il settore è praticamente fermo a causa di incentivi in ritardo. Speriamo che presto anche da noi si possa vedere una svolta in questo senso.