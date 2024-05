Presto Swisscom potrà procedere acquisendo l’operatore Vodafone. A dichiararlo è la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana. Secondo quanto è stato riportato l’azione non presenta una minaccia per gli interessi della nostra Penisola. La decisione è stata presa sulla base dell’articolo2 del decreto–legge n.21 (2012). Quest’ultimo fornisce al Governo italiano la facoltà di intervenire per valutare transazioni ed investimenti. Lo Stato dovrebbe valutare se suddetti interventi potrebbero pregiudicare gli interessi pubblici essenziali del nostro Paese.

Swisscom può procedere all’acquisizione di Vodafone

Nella nota rilasciata dal Governo si legge che è possibile procedere all’acquisizione. Si tratta di un affare da 8 miliardi di euro. L’obiettivo di Swisscom è quello di confluire Vodafone Italia in Fastweb. La combinazione tra le infrastrutture mobili e quelle fisse di alta qualità potrebbe dare vita ad un operatore telefonico in grado di diventare un vero leader del settore in Italia.

Sembra dunque che il processo di acquisizione proceda senza intoppi. L’aggiunta di Vodafone Italia al gruppo Swisscom rientrerebbe nelle tempistiche previste in partenza. Non è però ancora possibile parlare di finalizzazione dell’affare. Prima di poter arrivare a quel punto, infatti, Swisscom dovrà ottenere ulteriori approvazioni regolamentari. In ogni caso, il gruppo elvetico punta a concludere l’operazione entro il primo trimestre 2025.

Seguendo quanto detto, è evidente che il marchio Vodafone non sparirà subito. Una serie di accordi di servizio transitori e a lungo termine sono stati stipulati. Tra questi c’è un contratto di licenza che consente l’utilizzo del marchio Vodafone in Italia per un massimo di cinque anni dopo la conclusione. Inoltre, l’operatore telefonico rosso fornirà alcuni servizi. Il corrispettivo annuo totale di quest’ultimi sarà pari a circa 350 milioni di euro. Quest’ultimo è poi destinato a diminuire con il passare del tempo. Un’operazione che richiede attenzione e pazienza da parte di tutti i soggetti coinvolti. L’obiettivo ultimo, oltre i singoli interessi, è quello di fornire agli utenti un servizio che posa essere sempre all’avanguardia.