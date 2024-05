Ormai è noto che Xiaomi abbia riscosso un enorme successo con la sua prima vettura elettrica: la SU7. In soli 43 giorni dal lancio commerciale ha raggiunto 10.000 vendite. Un valore davvero considerevole soprattutto se si tiene conto del fatto che si tratta di un’azienda che non presenta una storia nel settore delle auto. Nonostante ciò, ha ugualmente convinto migliaia di automobilisti in tutto il mondo. Proprio per questo Xiaomi è stata costretta a raddoppiare la produzione e far fronte alla crescente richiesta.

La Xiaomi SU7 richiede un aumento della produzione

A Pechino, lo stabilimento produttivo di Yizhuang prevede di aumentare le ore di produzione. L’idea è quella di passare da otto a sedici ore giornaliere. In modo da arrivare a produrre oltre 150.000veicoli all’anno. A differenza delle 100.000unità attualmente realizzate. In media Xiaomi è in grado di produrre una SU7 in poco più di 70 secondi. Si tratta di circa 40 esemplari ogni ora.

Qual è il motivo di un tale successo? Principalmente la berlina cinese abbina un aspetto moderno con contenuti tecnologici avanzati. La denominazione SU indica “Speed Ultra” per le prestazioni elettriche. Quest’ultime riescono infatti a tenere il passo di quelle proposte da Porsche Taycan Turbo e della Tesla Model 3. Il motore elettrico della Xiaomi è da 220kW con cui raggiunge una velocità massima di 210km/h. Mentre la coppia massima presentata dalla vettura è di 400Nm.

L’autonomia del veicolo raggiunge i 700 km nel ciclo CLTC grazie alla batteria da 70kWh. È inoltre presente in listino una versione “Long Range” con una batteria da 94,3 kWh. Mentre la sua autonomia arriva fino a 830 km. Esiste anche una terza versione. Quest’ultima è molto più potente. Si tratta della berlina elettrica Xiaomi SU MAX dotata di una coppia di motori elettrici. La sua potenza complessiva sarà di 495kW. Mentre la velocità massima è di 265km/h. La batteria è da 101kWh e la coppia massima è di oltre 800Nm. L’autonomia arriva a 810km nel ciclo CLTC.

Non si tratta solo delle sue prestazioni. La vettura Xiaomi presenta anche un costo conveniente. Attualmente, infatti, è in vendita a circa 31.500 euro. Mentre la versione SU7 MAX viene venduta al prezzo di listino di 38.000 euro.