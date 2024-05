Risparmia da Unieuro. In volantino ti aspettano offerte così speciali che ti permetteranno di acquistare tantissimi dispositivi a prezzi imbattibili. Non troverai da nessun altra parte sconti così grandiosi. Puoi andare in uno dei tantissimi negozi sparsi in Italia e girare direttamente tra gli scaffali cercando ciò che desideri, oppure selezionare quel che vuoi sul sito web e procedere con il tuo ordine direttamente online.

In store ci sarà sempre qualche assistente pronto ad aiutarti a scegliere il dispositivo che sia migliore per te in ogni reparto e se hai problemi sulla pagina web Unieuro c’è il servizio clienti a darti una mano. Cosa cerchi? Una tv? Uno smartphone appena uscito? Troverai qualunque cosa, di qualsiasi brand e di qualsiasi tipologia. Potresti persino acquistare un monopattino elettrico!

Volantino Unieuro: grande tecnologia in offerta a prezzi scontatissimi

Unieuro ha anche elettrodomestici di ultima generazione! Scopri la stupenda lavatrice Samsung a vapore, disponibile a soli 549,00 euro. Scegli di acquistare un robot aspirapolvere per avere una casa pulita anche quando sei parecchio indaffarato! Punta sull’iRobot Roomba Combo ad appena 199,99 euro. Credi sia meglio magari un’aspirapolvere senza fili? Unieuro ti offre, ad esempio, la Dyson V15 Detect Absolute a 649,00 euro e la Samsung Jet 75E a soltanto 309,90 euro.

Hai bisogno di un nuovo smartphone? Unieuro ti propone molti modelli di alta qualità di brand differenti come Apple, Oppo, Xiaomi, Samsung e Honor. Tra le tantissime offerte Unieuro trovi il fantastico Google Pixel 8A 5G disponibile al prezzo grandioso di 399,00 euro, un device mobile che combina prestazioni eccellenti ad un design elegante. Per chi cerca il top del top c’è anche l’iPhone 15 Pro da 256GB al costo di 1179,00 euro.

Anche le smart TV sono scontate da Unieuro. La Samsung QE55Q60CA da 55″ con tecnologia OLED ti aspetta a soli 579,00 euro per regalarti immagini spettacolari. Se stai cercando un nuovo computer portatile, invece, non perdere l’occasione di acquistare l’HP 15S-FQ5039NL a soli 579,00 euro. Sfoglia con attenzione il volantino Unieuro se non vuoi perdere la tua occasione su qualche elettrodomestico o altro dispositivo. Vai sul sito web cliccando qui per maggiori informazioni o per effettuare il tuo acquisto.