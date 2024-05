Le smart TV costano davvero sempre meno con le nuove offerte Amazon, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una nuova ondata di sconti speciali, che portano ad un ribassamento notevole della spesa effettiva da sostenere, anche toccando modelli di qualità, come quelli prodotti direttamente da TCL.

Tra i tanti dispositivi attualmente in commercio, la nostra attenzione viene catturata da TCL 55V6B, una soluzione da 55 pollici di diagonale, pannello LED lanciato nel corso del 2024, che prevede una risoluzione massima in 4K HDR, con all’interno il sistema operativo Google TV. Tale scelta rappresenta sicuramente un valore aggiunto per tutti coloro che vogliono godere della massima possibilità di streaming, essendo presente il Play Store, ma facilitata più che altro dalla trasmissione dei contenuti senza alcuna difficoltà.

Non perdetevi le offerte Amazon ed i nostri codici sconto gratis, che potete avere solo con l’iscrizione a questo canale Telegram.

TCL: attenzione all’offerta sulla smart TV

Nuovi sconti speciali sono stati lanciati direttamente su Amazon, con la possibilità comunque di affidarsi all’acquisto di prodotti di alto livello, come la smart TV oggetto del nostro articolo, che originariamente sarebbe in vendita al prezzo di listino di 499 euro, ma che nello stesso periodo è stata scontata di circa 120 euro, fino ad arrivare al valore finale di soli 379 euro (premete qui per l’acquisto).

Occasione ghiottissima per mettere le mani su un modello perfettamente compatibile con i più comuni assistenti vocali, quali sono Google Assistant ed Amazon Alexa, dotata di una cornice assolutamente senza bordi, supporto al dolby audio per una riproduzione musicale di alta qualità, come anche una buona dotazione posteriore di connettività fisica: tra cui troviamo l’HDMI 2.1, soluzione ottimale per i videogiocatori, permette di raggiungere FPS elevati con latenza minima, anche inferiore a 1ms, per un’azione sempre reattiva ed al centro dell’attenzione del consumatore finale.