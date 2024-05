A quanto pare anche Samsung è in procinto di immettere sul mercato la sua nuova serie di Laptop con l’attesissimo chip di Qualcomm, lo Snapdragon X Elite, per farlo hai intenzione di recuperare una linea che nel corso della propria storia è stata senza alcun dubbio importante, stiamo parlando dei laptop Edge, la gamma dovrebbe comporsi di tre versioni principali, Galaxy Book Edge da 14 e 16 pollici e un modello Galaxy Book Edge Pro da 16“.

Caratteristiche

Innanzitutto sembrerebbe che l’estetica risulterà molto simile tra i vari modelli, continuerà il design visto con i precedenti Ultrabook Premium del marchio, con una differenza sostanziale, come si può vedere dall’immagine sopra, gli angoli del display saranno arrotondati allineando il design con una soluzione molto diffusa soprattutto nel mondo dei tablet, basti pensare a quello che ha fatto Apple con i suoi MacBook più recenti, tutti i modelli saranno proposti nella medesima colorazione della scocca, Artic blu, non è chiaro però se ci saranno altre opzioni particolari, l’unico dettaglio in più che emerge che il bordo superiore sarà leggermente più spesso rispetto a quelli laterali.

Il display avrà una risoluzione 3K con una luminosità massima di 400 nit, sappiamo però che quest’ultimo sarà basato su tecnologia AMOLED ma non ci sono informazioni più precise, Probabilmente il modello Pro da 16” sarà equipaggiato con 16 GB di RAM, non sappiamo però se ci saranno configurazioni con una memoria più generosa né la dotazione hardware dei modelli non pro, secondo alcuni indiscrezioni però il modello pro sarà l’unico ad avere abilitati tutti i 12 core dello Snapdragon X Elite.

Per quanto riguarda invece la connettività, il modello da 14“ dovrà accontentarsi di due porte USB C, un HDMI e Jack audio, mentre i modelli da 16“ avranno in più una porta USB A, un lettore di micro SD e il tastierino numerico, ora non resta che aspettare.