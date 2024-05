Il prossimo luglio si dovrebbe tenere un evento Galaxy Unpacked dedicato al lancio dei nuovi smartphone foldable di Samsung. I protagonisti del keynote saranno Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, ad esclusione di eventuali sorprese.

Infatti, gli analisti ritengono che l’azienda coreana sia intenzionata ad ampliare la famiglia con l’introduzione di una nuova variante. Entrando maggiormente nel dettaglio, Samsung potrebbe presentare anche il nuovo ed inedito Galaxy Z Fold 6 Ultra

Come si può evincere dal nome, la variante Ultra sarà una versione evoluta del Galaxy Z Fold6 e introdurrà soluzioni esclusive e maggiormente prestazionali. Sebbene al momento non siano chiare le specifiche complete, sono emersi alcuni leak a riguardo.

Samsung si prepara a presentare la nuova generazione di foldable tra cui anche il Galaxy Z Fold6 Ultra che potrebbe non arrivare in tutti i mercati

Il device sarà caratterizzato dal numero di modello SF-F958N. Da questo codice alfanumerico emerge però un dettaglio che potrebbe scontentare gli utenti. Infatti, il numero di modello sembra essere esclusivo per il mercato sudcoreano.

In molte precedenti occasioni, i codici dei device Samsung trapelati negli anni riguardavano prima le versioni internazionali e solo in seguito quelle nazionali. Tuttavia, in questo caso, non sono emersi numeri di modello diversi da quelli legati alla Corea del Sud, madrepatria di Samsung.

Questa situazione lascia intendere che il Galaxy Z Fold6 Ultra potrebbe essere lanciato in esclusiva per il mercato domestico. Non è chiaro se si tratta di una strategia volta a garantire una esclusiva temporale o se è una decisione definitiva di non commercializzare il device altrove.

In ogni caso, per avere informazioni ufficiali, bisognerà attendere il 10 luglio. In occasione della presentazione dei nuovi foldable, Samsung potrebbe svelare anche tantissimi altri dispositivi. I più quotati sono la nuova generazione di Galaxy Book, le Galaxy Buds 3, la nuova famiglia di Galaxy Watch e l’interessante Galaxy Ring.