Intel ha recentemente annunciato la sua nuova piattaforma Thunderbolt Share, una soluzione software che rivoluziona le modalità di gestione e condivisione di file, periferiche, o in generale l’interazione tra PC e qualsiasi altro dispositivo dotato di porta Thunderbolt, il tutto per rendere le comunicazioni più flessibili e veloci grazie all’enorme banda che offre la porta.

Jason Ziller, vice president e general manager, Client Connectivity Division si è espresso in merito affermando: “Siamo entusiasti di continuare a guidare il settore nelle soluzioni di connettività con Thunderbolt. In particolare, Thunderbolt Share ci consente di portare sul mercato soluzioni innovative e di offrire agli utenti nuove esperienze per ottenere il massimo dai propri PC. Da oggi, infatti, sarà possibile passare a velocità Thunderbolt da un PC a un altro. Cambia davvero il modo in cui gli utenti possono essere più produttivi ed efficienti.“.

Tante funzionalità

Thunderbolt Share sarà abilitato su tutti i dispositivi dotati dell’omonima porta di quarta o quinta generazione, ciò grazie all’elevata velocità di trasferimento consentirà una condivisione reattiva di file, schermate, trasferimenti rapidi di contenuti da PC a PC, il tutto con bassissimi tempi di latenza.

Ovviamente il tutto è compatibile con PC Windows e include, in somma, le seguenti funzionalità:

Condivisione dello schermo fluida, reattiva e non compressa , bassissima latenza nell’uso di mouse e tastiera.

, bassissima latenza nell’uso di mouse e tastiera. Possibilità di trasferire file e cartelle con un semplice drag and drop, il tutto merito della sincronizzazione in tempo reale legata all’elevata velocità di connessione.

legata all’elevata velocità di connessione. Supporto tramite totale alla connessione del PC con altre periferiche o dispositivi Thunderbolt.

Connessione privata e sicura che non influisce sulle prestazioni della rete Wi-Fi, Ethernet o cloud.

L’intento di Intel è palesemente quello di rendere la porta Thunderbolt versatile ed elastica nell’uso, aumentando la sua compatibilità alle stelle, niente driver o altro, connetti il cavo ed il gioco è fatto.