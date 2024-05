Xiaomi Redmi Pad SE è un tablet economico, un prodotto che riesce sicuramente a catturare l’attenzione dei consumatori, con il suo essere estremamente poco costoso, sebbene comunque permetta senza troppi fronzoli e problemi, l’accesso a discrete prestazioni generali.

Sotto il cofano è possibile trovare un processore Qualcomm Snapdragon 680, con processo produttivo a 6 nanometri, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere i 2,4GHz, affiancato da una GPU Adreno. La configurazione procede poi con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD), ed un buon display da 11 pollici di diagonale. Questi è chiaramente un IPS LCD, ma può raggiungere risoluzione di 1920 x 1200 pixel, 207 ppi ed una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz.

Xiaomi Redmi Pad SE: offerta incredibile su Amazon

Un prezzo davvero ridicolo per l’acquisto di un prodotto di ottima qualità, è questo Xiaomi Redmi Pad SE, tablet in vendita oggi a soli 142 euro, che garantisce così la possibilità di accedere ad una soluzione completamente no brand, con garanzia della durata di 24 mesi. Acquistatelo al seguente link.

Il comparto fotografico è rappresentato, nella parte posteriore, da un unico sensore da 8 megapixel, che permette di scattare sufficienti istantanee, oltre che registrare video in 1080p a 30fps. Nella parte anteriore, al contrario, è possibile trovare un sensore da 5 megapixel, con registrazione a 1080p e 30fps. La batteria è un componente da 8000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 10W, sblocco con il riconoscimento facciale, e dimensioni che possono raggiungere nello specifico 255,53 x 167,08 x 7,36 millimetri. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, per la fascia di prezzo, il design è a corpo unico con lega di alluminio di ottima qualità generale e super resistenza.