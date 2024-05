Logitech StreamCam in offerta al 58% su Amazon: sconto PAZZO per la webcam

Una dellepiù apprezzate e desiderate dell’intero mercato, quale è appunto la, viene fortemente scontata oggi direttamente su, data la possibilità di approfittare di un risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative dei consumatori.

Il prodotto è compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo Android o Windows, ciò è sostanzialmente indifferente, in tal modo il consumatore può davvero pensare di utilizzarlo come e quando vuole. Ciò che lo rende particolarmente speciale è sicuramente la possibilità di registrare e riprodurre in streaming in 1080p a 60fps, in tal modo si avrà una qualità decisamente superiore al normale, oltre ad una fluidità assolutamente invidiabile.

Logitech, la webcam costa veramente poco

Un prezzo davvero concorrenziale per un prodotto dalla qualità superiore al normale, infatti il suo valore consigliato raggiungerebbe i 164,99 euro, ma allo stesso tempo è possibile affidarsi ad un risparmio del 58%, così da poter arrivare a spendere solamente 69,99 euro, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per acquistarlo subito.

Il collegamento al terminale avviene direttamente tramite la porta USB-C, così da essere sicuri di poterlo collegare senza difficoltà a qualsiasi device in commercio. La sua versatilità è garantita, tra le varie cose, dalla possibilità di ruotare l’inquadratura di 90 gradi, ed allo stesso tempo di avviare lo streaming sulle principali piattaforme di streaming. L’aggancio è possibile ad ogni superficie, grazie al design a clip, il prodotto presenta un campo visivo di 78 gradi, con microfono stereo in modo da riuscire a registrare perfettamente la voce dell’utente stesso. Dimensionalmente non raggiunge un livello particolarmente elevato, essendo di circa 5,82 x 4,82 x 6,05 centimetri, con un peso pensate di soli 222 grammi, il che ne facilita indubbiamente il trasporto.