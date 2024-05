Sembra che il trio delle grandi aziende dell’intelligenza artificiale sia sul piede di guerra per dimostrare chi ha le carte migliori in mano. Mentre OpenAI e Google si sono già fatti avanti con annunci che gridano “siamo qui per rivoluzionare il gioco”, Microsoft non vuole certo essere da meno. E non è che l’abbia fatto con un singolo annuncio: ne ha tirati fuori tre al Build 2024, e uno più interessante dell’altro.

Le nuove tre funzionalità di Microsoft

Iniziamo con il buon vecchio Microsoft Edge. Sì, quello che molti di noi utilizzano per navigare sul web senza nemmeno pensarci. Bene, ora c’è una ragione in più per dargli un’occhiata più attenta. Al Build 2024, hanno fatto uscire allo scoperto un trucco piuttosto impressionante: Edge sarà in grado di tradurre e doppiare i video in tempo reale. Parliamo di YouTube, LinkedIn, Coursera e altri ancora. E il bello è che non si ferma qui: le lingue supportate inizialmente includeranno tedesco, hindi, italiano, russo e spagnolo. Una mossa audace per rendere la navigazione ancora più accessibile e coinvolgente.

Passiamo ora a qualcosa di più tecnico ma altrettanto affascinante. Parliamo di Phi-3-vision, il nuovo modello IA di Microsoft. Non fatevi ingannare dal nome complesso, perché questo è interessante. Con i suoi 4,2 miliardi di parametri, questo modello promette di rispondere a domande su immagini e grafici in modo più efficiente e leggero. E perché è importante? Beh, pensate a quanto sia vitale avere IA potente ma che non succhia tutte le risorse del vostro smartphone o del vostro laptop. Ecco, questo è il Phi-3-vision: leggero ma potente.

E ora, veniamo alla parte più umana dell’IA: Copilot. Immaginate di entrare in un nuovo lavoro e sentirvi un po’ spaesati. Non sapete chi sono i vostri colleghi, quando ci sono le riunioni, nulla. E nessuno sembra avere tempo per darvi una mano. Ecco, qui entra in gioco Copilot. Questo agente intelligente, presentato da Microsoft al Build 2024, può fare il lavoro sporco per voi. Immaginate di avere un assistente personale virtuale che può organizzare le vostre prime settimane di lavoro, presentarvi ai colleghi e perfino aiutarvi con le pratiche di amministrazione. È come avere un nuovo amico in ufficio, solo che è tutto digitale.

L’intelligenza artificiale al servizio del nostro quotidiano

Microsoft sta portando l’IA su un altro livello. E non è solo questione di prodotti, ma di come queste tecnologie possono migliorare le nostre vite quotidiane, sia sul lavoro che nel tempo libero. E se tutto questo non vi basta, ricordate che c’è persino un’intelligente funzione di Paint che può dare un senso ai vostri scarabocchi. Ma quella è un’altra storia.