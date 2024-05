Al Mobile World Congress di quest’anno, una delle protagoniste è stata la start-up Humane con il suo dispositivo AI Pin. Questo nuovo gadget basato sull’intelligenza artificiale prometteva di rivoluzionare il modo in cui usiamo i nostri dispositivi. Ma, come spesso accade, la realtà non è all’altezza delle aspettative. Dopo una presentazione in grande stile al MWC del 2024, Humane ha inviato diverse unità di prova a influencer e giornalisti del settore per raccogliere feedback e recensioni.

Humane AI Pin e le sue recensioni

Purtroppo per Humane, le recensioni sono state tutt’altro che positive. Molti hanno descritto il dispositivo come estremamente limitato e poco funzionale. Alcuni lo hanno addirittura definito il peggior prodotto mai recensito. Tra le principali lamentele ci sono numerosi malfunzionamenti e la mancanza di molte delle funzionalità promesse durante la presentazione.

Il prezzo del dispositivo non aiuta di certo: 700 dollari più un abbonamento mensile. Questo ha contribuito a peggiorare ulteriormente la situazione, rendendo difficile per Humane convincere gli utenti della validità del loro prodotto. La compagnia, ovviamente, non ha preso bene queste recensioni negative e ora sembra essere in difficoltà.

Secondo Bloomberg, Humane sarebbe ora in cerca di un acquirente per la sua attività, con una richiesta che varia tra i 750 milioni e il miliardo di dollari. I fondatori, Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, sono rimasti in silenzio, il che non fa sperare molto bene per il futuro del prodotto e per eventuali miglioramenti promessi.

Nel frattempo, Humane AI Pin ha ricevuto un aggiornamento significativo con l’implementazione di GPT-4o, rilasciato recentemente da OpenAI. Questo aggiornamento dovrebbe migliorare le capacità del dispositivo di comprendere le richieste degli utenti, ridurre la latenza e fornire risposte più chiare e precise. Resta da vedere se questo sarà sufficiente per risollevare le sorti di un prodotto che, almeno per ora, sembra essere partito col piede sbagliato.

Troppi problemi ma anche molte possibilità

Humane AI Pin è un esempio di come anche le tecnologie più promettenti possano fallire se non sono pronte per il mercato. Le recensioni negative e il prezzo elevato hanno giocato un ruolo cruciale nel mettere in crisi l’azienda. Ora, con l’aggiornamento di GPT-4o, c’è una piccola speranza di recupero, ma solo il tempo dirà se sarà sufficiente per trasformare questa delusione iniziale in un successo.