Iliad, con 9,99 € al mese ecco la Giga 180 con il 5G

Contrariamente al passato, non esiste più il momento giusto per cambiare gestore, in quanto ogni giorno può essere quello buono. Le aziende infatti sono diventate particolarmente malleabili rispetto a qualche anno fa, con prezzi molto più bassi e con molti contenuti in più rispetto a quello a cui tutti erano abituati. Tra tutti i colossi nel mercato della telefonia mobile, si sta distinguendo in particolar modo il gestore per eccellenza che è Iliad.

Con il tempo diversi utenti hanno capito quanto sia importante riuscire a risparmiare avendo comunque tutto a disposizione. Queste peculiarità sono totalmente offerte da un gestore potente come Iliad, il quale sta mettendo sotto anche i virtuali.

Proprio per riuscire in un certo qual modo ad eguagliarli, l’azienda ha deciso di abbassare i prezzi aumentando nettamente i contenuti a disposizione dei suoi utenti. Se prima bisognava accontentarsi, ora si riesce ad avere il top della gamma promozionale mobile. Iliad infatti non perde tempo per ripristinare alcune delle sue solite offerte, tra le quali questa volta ha fatto di nuovo capolino la Giga 180. Qualcuno di certo la ricorderà per il suo passato: al suo interno c’è tutto e anche il massimo standard di rete mobile.

Iliad ha di nuovo disponibile la sua cara vecchia Giga 180: ecco i dettagli

Anche questa volta Iliad riesce a raccogliere un gran numero di nuovi utenti grazie alle sue offerte mobili, più in particolare grazie ad una. Il fortissimo gestore è tornato in auge con una delle sue soluzioni più amate, la Giga 180.

Il prezzo mensile di questa offerta equivale a soli 9,99 € per sempre e garantisce a tutti la presenza di ogni contenuto. Al suo interno ecco i minuti e i messaggi illimitati che tutti desiderano ma soprattutto 180 giga in 5G.

Questa soluzione mobile garantisce anche un grande sconto per chi vuole scegliere la fibra ottica per la casa marchiata Iliad.