Quante volte capita di trovarsi sul divano e non trovare più il telecomando? Walmart ha deciso di intervenire sulla questione lanciando, all’inizio di questo mese, una nuova Onn Google TV 4K Pro. Quest’ultima integra un’opzione che permette agli utenti di ritrovare i telecomandi smarriti. Il nuovo dispositivo è stato recentemente lanciato sul mercato americano. È dotato di un pulsante più piccolo che se viene premuto per un certo lasso di tempo avvia la ricerca del telecomando. Come funziona nel dettaglio?

Una volta pigiato il pulsante in questione, se il telecomando si trova entro massimo 9 metri dal box, questo inizierà ad emettere un suono. Inoltre, il LED si accende così che gli utenti potranno ritrovare il proprio dispositivo. Inizialmente, seguendo le informazioni rilasciate, sembrava che suddetta nuova funzione fosse un’esclusiva del nuovo Onn Google TV 4K Pro. Mishaal Rahman, esperto Android, ha però smentito questa supposizione.

Google TV aiuta a ritrovare il telecomando

Dopo aver analizzato il codice della build aggiornata dell’emulatore di Google TV si è scoperto che quest’ultima si basa su Android 14. Rahman ha individuato la funzione in questione ed è molto probabile che questa verrà introdotta sui nuovi dispositivi Google TV. Al momento però non è ancora chiaro quali saranno, nel dettaglio, i dispositivi nuovi e quelli già esistenti che risulteranno compatibili con il sistema “Trova il mio telecomando”.

È scontato che non basterà ottenere il nuovo aggiornamento software per poter accedere ed abilitare la nuova funzione. È necessario, piuttosto, che il telecomando sia almeno fornito dello speaker che gli permetterà di emettere il suono che guiderà gli utenti nella loro ricerca.

Si tratta di uno strumento che può sembrare banale, ma che in realtà trova il favore di moltissimi utenti che spesso si sono ritrovati a cercare per ore il proprio telecomando. Con l’emissione del suono e il led luminoso coloro che dispongono del sistema proposto da Google TV avranno a propria disposizione un’opzione che potrebbe facilitare e migliorare la loro esperienza.