La Nuova 600e ha fatto innamorare gli appassionati già dalla sua prima apparizione ma con il debutto della variante Abarth, il SUV compatto acquisisce una grinta unica. FIAT sta conducendo i test finali sulla vettura che sarà prodotta in soli 1949 esemplari e arriverà a breve sul mercato.

Il look della Nuova Abarth 600e mantiene le linee e le forme della vettura di partenza, ma grazie all’allestimento Scorpionissima diventa più muscolosa e aggressiva. Come ogni macchina che si può fregiare del logo dello Scorpione, anche il SUV realizzato da FIAT avrà un’anima scattante ed emozionante per permettere ai piloti di divertirsi.

Come dichiarato dal brand, la versione Scorpionissima è costruita attorno a tre caratteristiche principali: design, prestazioni e unicità. I tecnici Abarth e FIAT hanno voluto dotare la 600e di un design volto alle performance, fondendo gli elementi in modo unico e accattivante. Le linee esterne sono state ottimizzate per risultare più aggressive e l’uso della fibra di carbonio ha permesso di limitare il peso e rendere la vettura più scattante.

La Nuova Abarth 600e Scorpionissima è la vettura stradale di serie più potente di sempre del brand dello Scorpione

Grazie ai 240 CV, la Nuova Abarth 600e Scorpionissima può fregiarsi del titolo della vettura Abarth di serie più potente di sempre. La maneggevolezza eccellente e il differenziale autobloccante renderanno l’esperienza di guida un vero piacere in strada e in pista. A garantire una tenuta di strada senza eguali ci pensano gli pneumatici progettati appositamente dallo stesso fornitore delle vetture che competono in Formula E.

A rendere riconoscibile la vettura ci sono i cerchi da 20 pollici, necessari per conferire un look aggressivo e ospitare l’impianto frenante maggiorato. La colorazione che riveste la vettura prende il nome di Hypnotic Purple per un motivo molto speciale. Il colore, infatti, è ispirata al colore post puntura da parte dello Scorpione. Inoltre, lo spoiler posteriore non è solo estetico ma ha una vera funzione aerodinamica.