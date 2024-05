Apple Mac Mini, con processore M2, è davvero un affare in questi giorni direttamente su Amazon, proprio per il suo incredibile ribassamento sul prezzo finale di vendita, che permette al consumatore di raggiungerne l’acquisto, pagandolo relativamente poco.

Il prodotto in questione, nel caso in cui non lo conosceste in maniera approfondita, è un mini PC, ovvero un dispositivo da collegare direttamente ad un monitor, facente funzioni di un classico personal computer, ma in miniatura. All’interno si trova il processore Apple M2, che viene supportato dalla presenza di una configurazione di base con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD ad alta velocità di trasferimento e di accesso ai dati.

Apple Mac Mini: offerta incredibile solo oggi su Amazon

Apple Mac Mini è un prodotto complessivamente accessibile per tutti gli utenti, essendo disponibile oggi all’acquisto con un risparmio di 260 euro sul valore originario di listino. Ciò sta a significare, in parole povere, che il costo iniziale di 959 euro, viene ridotto fortemente fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a 699 euro (27% di sconto). Cliccate qui per l’acquisto.

Nella parte posteriore del device è possibile trovare una fornitissima connettività fisica, rappresentata dalla presenza di due thunderbolt 4, ben due porte USB-A, una HDMI di ultima generazione, ed ovviamente jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o la porta ethernet gigabit per il collegamento alla rete telefonica. Le dimensioni sono sicuramente il suo punto di forza, essendo facilmente trasportabile da tutti gli utenti, ed avendo ad ogni modo un peso finale di soli 1,18kg (per la nostra versione).

L’acquisto, come vi abbiamo indicato poco sopra, può essere completato direttamente al link inserito, ricordando comunque che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi molto brevi.